İTÜ Kız Yurduna Giren Şüpheli Gözaltına Alındı

09.04.2026 01:20
Sarıyer'de İTÜ Ayazağa Kampüsü'ndeki kız yurduna giren şüpheli, uygunsuz davranışlardan gözaltına alındı.

Sarıyer'de, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsü'ndeki kız yurduna girerek uygunsuz davranışlarda bulunduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin İTÜ Ayazağa Kampüsü'ndeki Prof. Dr. Ali İhsan Aldoğan Kız Öğrenci Yurdu'na girerek çamaşırhane alanında uygunsuz davranışlarda bulunduğunun belirlenmesi üzerine inceleme başlattı.

Yapılan çalışma sonucu kimliği tespit edilen M.K. (28), ekiplerce yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin "hayasızca hareketlerde bulunmak", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mandal'dan açıklama

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üniversitenin Ayazağa Kampüsü'ndeki Ali İhsan Aldoğan Kız Yurdu'na giren erkek şahsa müdahale edildiğini belirterek, sürecin emniyet birimlerine intikal ettirildiğini ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındığını bildirdi.

Prof. Dr. Mandal, şunları kaydetti:

"Olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması ve benzer durumların tekrar yaşanmaması adına, sürecin kararlılıkla bizzat kendim takipçisi olacağımı özellikle ifade etmek isterim. Olayla ilgili olarak idari birimlerimizde inceleme ve soruşturma başlatılacak, ilgili tüm süreçler titizlikle yürütülecektir. Konuya ilişkin gelişmeler, şeffaflık ilkesi doğrultusunda sizlerle paylaşılacaktır. Öğrencilerimizin güvenliği en temel önceliğimdir."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osmaniye’de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı Osmaniye'de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
Trump’ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
İran’dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı İran'dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı
İran, Hürmüz Boğazı’nı iki hafta süreyle açtı İran, Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açtı

APP plakayı şoförler odası ücretsiz değiştirecek
Alkollü Sürücü Polisi Kandırmaya Çalıştı
Okan Buruk'tan açıklama: İşte Osimhen'in geri dönüş maçı
İsrail, Beyrut'u bir kez daha bombaladı
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia! Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
ABD ateşkesi bozmaya hazır! Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln'de
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 01:52:42. #7.12#
