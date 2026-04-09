Ateşkesin ardından Hamaney'den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız. - Son Dakika
Ateşkesin ardından Hamaney'den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız.

Ateşkesin ardından Hamaney\'den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız.
09.04.2026 20:54
Ateşkesin ardından Hamaney\'den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız.
İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney, ABD ile varılan ateşkesin ardından ilk kez açıklama yaptı. Hamaney, "İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız. Haklı haklarımızdan vazgeçme niyetinde değiliz. Hürmüz Boğazı'nda yeni aşama başlıyor." dedi.

İran dini lideri Mücteba Hamaney, ateşkese ilişkin yaptığı açıklamada, "İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız. Haklarımızdan vazgeçme niyetinde değiliz. Hürmüz Boğazı'nda yeni aşama başlıyor." ifadelerini kullandı.

HAMANEY'DEN ATEŞKES SONRASI AÇIKLAMA GELDİ

İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney, ABD ile sağlanan ateşkesin ardından yaptığı ilk açıklamada bölgedeki askeri ve siyasi duruşlarının değişmeyeceği mesajını verdi. İran’ın bir savaş arayışında olmadığını belirten Hamaney, buna rağmen "şehitlerin intikamının alınacağını" ve kazanılmış haklardan hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini vurguladı.

HÜRMÜZ MESAJI

Açıklamasında özellikle Hürmüz Boğazı’na dikkat çeken Hamaney, bölgede stratejik olarak "yeni bir aşamanın" başladığını duyurdu. Dünyanın en önemli enerji geçiş noktalarından biri olan Boğaz ile ilgili bu çıkış, ateşkes sonrası süreçte İran’ın bölgedeki denetimini artıracağı ve gerilimin diplomatik zeminde de devam edeceği şeklinde yorumlandı.

"SAVAŞ İSTEMİYORUZ ANCAK HAKLARIMIZDAN DA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Hamaney şunları söyledi: "Bugün ve Üçüncü Kutsal Savunma destanının bu noktasına kadar, cesurca söyleyebiliriz ki siz, İran milleti, savaş alanının gerçek galibi oldunuz. Düşmanla müzakerelerin duyurulmasıyla sokaklardaki varlığın gerekli olmadığı düşünülmemelidir.

İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız. Haklı haklarımızdan vazgeçme niyetinde değiliz. 

"ŞEHİTLERİN KAN BEDELİNİ TALEP EDECEĞİZ"

Eğer varsayılan olarak rejimin savaş alanındaki sessizlik döneminin sırası geldiyse, meydanlarda, mahallelerde ve camilerde bulunma fırsatı olan halkın görevi öncekinden daha ağır görünüyor. Herkes bunu bilmeli, Allah'ın izniyle, ülkemize saldıran suçlu saldırganları kesinlikle terk etmeyeceğiz. Her bir yaralanmanın tazminatını, şehitlerin kan bedelini ve bu savaşın gazilerinin diyetini kesinlikle talep edeceğiz

"İRAN'IN GÜNEY KOMŞULARI DOĞRU YERDE DURMALI"

Ve Hürmüz Boğazı'nın yönetimini kesinlikle yeni bir aşamaya taşıyacağız. İran'ın güney komşularına şunu söylüyoruz: Bir mucizeye tanıklık ediyorsunuz. Öyleyse doğru görün ve doğru anla ve doğru yerde dur ve şeytanların yalan vaatlerinden şüphe et."

ABD-İSRAİL VE İRAN ARASINDAKİ ATEŞKES

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Son Dakika Güncel Ateşkesin ardından Hamaney'den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız. - Son Dakika

SON DAKİKA: Ateşkesin ardından Hamaney'den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız. - Son Dakika
