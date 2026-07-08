Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi
08.07.2026 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FRANSA İKİLİ İLİŞKİLERİ ELE ALINDIİletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile NATO Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.

Ankara'daki tarihi zirvenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. 

HANGİ KONULAR ELE ALINDI?

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile NATO Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-Fransa ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Fransa'nın karşılıklı ticaret hedeflerini yükseltmesinin vakti geldiğini, her alanda iş birliğini ileri taşımak için gayret göstermeyi sürdüreceğimizi ifade etti" denildi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO müttefikleri olarak Transatlantik bağı muhafaza etmek için ittifakın Avrupa sütununu güçlendirmenin önemli olduğunu vurguladığı belirtilerek, "Müttefiklik bağlarımızı aşındırmadan ve gereksiz tekrarlara sebep olmadan bunu gerçekleştirme imkanının bulunduğunu, Türkiye olarak Avrupa Birliği'nin savunma girişimlerini bu parametreler temelinde destekleyeceğimizi belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran konusunda ortaya konan İslamabad Mutabakatı'nın bölgemizde barışı sağlamasını temenni ettiğimizi, Türkiye olarak iyimser ama ihtiyatlı olduğumuzu, tahriklere karşı dikkatli davranılması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Ukrayna-Rusya savaşının sonlanması için de Türkiye'nin gayretlerini sürdürdüğünü, diplomatik sürecin canlandırılması için adımlar attığımızı belirtti" ifadelerine yer verildi.

ŞAM'DAKİ BOMBALI SALDIRISI DA GÜNDEMDEYDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Şam'da konakladığı otelin yakınında gerçekleşen bombalı saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Emmanuel Macron, Savunma, Ankara, Fransa, Nato, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi - Son Dakika

İzmir’de hükümlünün yatak odasında uyuşturucu serası bulundu İzmir'de hükümlünün yatak odasında uyuşturucu serası bulundu
NATO Zirvesi’nde 50 milyar dolar değerinde anlaşma NATO Zirvesi'nde 50 milyar dolar değerinde anlaşma
Dünyanın hayran kaldığı karşılama Daha önce tek bir lidere yapıldı Dünyanın hayran kaldığı karşılama! Daha önce tek bir lidere yapıldı
Eski eşinin tabancasından çıkan kurşunların hedefi olan hamile kadının bebeği hayatını kaybetti Eski eşinin tabancasından çıkan kurşunların hedefi olan hamile kadının bebeği hayatını kaybetti
İlk yarı biter bitmez hepsi aynı şeyi yaptı Maça damga vuran anlar İlk yarı biter bitmez hepsi aynı şeyi yaptı! Maça damga vuran anlar
Trump F-35 için yeşil ışık yaktı, Netanyahu’yu korku sardı Alelacele açıklama Trump F-35 için yeşil ışık yaktı, Netanyahu'yu korku sardı! Alelacele açıklama

17:29
Trump, Beştepe’de Şara ile görüşüyor: Suriye teröre destek veren ülkeler listesinden çıkacak
Trump, Beştepe'de Şara ile görüşüyor: Suriye teröre destek veren ülkeler listesinden çıkacak
17:24
İran’dan Trump’ın “Vuracağız“ tehdidine cevap
İran'dan Trump'ın "Vuracağız" tehdidine cevap
17:09
Trump’ın konuşması öncesi salonda alarm Apar topar boşaltıldı
Trump'ın konuşması öncesi salonda alarm! Apar topar boşaltıldı
16:29
NATO Zirvesine damga vuran lezzetler Şef Hüseyin Okatan’ın elinden çıktı
NATO Zirvesine damga vuran lezzetler Şef Hüseyin Okatan'ın elinden çıktı
16:19
Trump: Ukrayna’ya Patriot lisansı vereceğiz
Trump: Ukrayna'ya Patriot lisansı vereceğiz
16:11
NATO Genel Sekreteri Rutte: 2027’de zirveye Arnavutluk ev sahipliği yapacak
NATO Genel Sekreteri Rutte: 2027'de zirveye Arnavutluk ev sahipliği yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 17:49:17. #7.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.