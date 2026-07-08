Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi

Ankara'daki tarihi zirvenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

HANGİ KONULAR ELE ALINDI?

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile NATO Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-Fransa ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Fransa'nın karşılıklı ticaret hedeflerini yükseltmesinin vakti geldiğini, her alanda iş birliğini ileri taşımak için gayret göstermeyi sürdüreceğimizi ifade etti" denildi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO müttefikleri olarak Transatlantik bağı muhafaza etmek için ittifakın Avrupa sütununu güçlendirmenin önemli olduğunu vurguladığı belirtilerek, "Müttefiklik bağlarımızı aşındırmadan ve gereksiz tekrarlara sebep olmadan bunu gerçekleştirme imkanının bulunduğunu, Türkiye olarak Avrupa Birliği'nin savunma girişimlerini bu parametreler temelinde destekleyeceğimizi belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran konusunda ortaya konan İslamabad Mutabakatı'nın bölgemizde barışı sağlamasını temenni ettiğimizi, Türkiye olarak iyimser ama ihtiyatlı olduğumuzu, tahriklere karşı dikkatli davranılması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Ukrayna-Rusya savaşının sonlanması için de Türkiye'nin gayretlerini sürdürdüğünü, diplomatik sürecin canlandırılması için adımlar attığımızı belirtti" ifadelerine yer verildi.

ŞAM'DAKİ BOMBALI SALDIRISI DA GÜNDEMDEYDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Şam'da konakladığı otelin yakınında gerçekleşen bombalı saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.