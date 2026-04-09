Mescid-i Aksa, 41 gün sonra ibadete açıldı

09.04.2026 05:52
İsrail'in kapattığı Mescid-i Aksa, 41 gün sonra sabah ezanı ile Filistinli Müslümanlara açıldı.

İsrail'in, ABD ile birlikte İran'a yönelik saldırıları nedeniyle kapattığı Mescid-i Aksa'nın 41 gün aradan sonra Müslümanların ibadetine açıldığı bildirildi. Bölgede bulunan AA muhabirinin aktardığına göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, ibadete açıldı.

YÜZLERCE FİLİSTİNLİ AKIN ETTİ

Sabah ezanıyla birlikte kapıları açılan Harem-i Şerif'e yüzlerce Filistinli Müslümanın akın ettiği belirtildi. Mescid-i Aksa'nın kapılarının açılmasıyla gözyaşlarına hakim olamayan çok sayıda Filistinlinin Harem-i Şerif'in avlularında şükür secdesine kapandığı ifade edildi.

Harem-i Şerif'in kapılarının 41 gün sonra yeniden ibadete açılmasıyla kılınan sabah namazında yüzlerce Müslüman saf tuttu. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 6 Nisan'da kapalı tutulduğu sırada Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

MESCİD-İ AKSA VE KIYAMET KİLİSESİ KAPATILMIŞTI 

İsrail, ABD ortaklığında İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarla eş zamanlı işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya girişleri tamamen kapattı. Kapatıldığı süre boyunca Mescid-i Aksa'da yalnızca cami görevlileri ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi personeli namaz kılabilirken, diğer Filistinliler ise namazlarını kentteki küçük camilerde eda ediyordu.

İsrail makamları ayrıca, Hristiyan dünyası için en önemli dini yerlerden biri olan Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'ni de kapattı.

İsrail hükümeti olağanüstü hal uygulamasını nisan ayının ortasına kadar uzatma kararı almıştı ancak Harem-i Şerif'in bu süre boyunca kapalı kalıp kalmayacağına dair açıklama yapmamıştı.

ABD-İRAN ARASINDA İSRAİL'İ DE KAPSAYAN GEÇİCİ ATEŞKES

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

ATEŞKESE RAĞMEN LÜBNAN'A SALDIRILAR SÜRÜYOR

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi. Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Son Dakika

Osmaniye’de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı Osmaniye'de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
Trump’ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
İran’dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı İran'dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı
İran, Hürmüz Boğazı’nı iki hafta süreyle açtı İran, Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açtı

00:21
APP plakayı şoförler odası ücretsiz değiştirecek
APP plakayı şoförler odası ücretsiz değiştirecek
23:26
Araçla da yaya olarak da kaçamadı Yediği cezayı öyle böyle değil
Araçla da yaya olarak da kaçamadı! Yediği cezayı öyle böyle değil
23:24
Okan Buruk’tan açıklama: İşte Osimhen’in geri dönüş maçı
Okan Buruk'tan açıklama: İşte Osimhen'in geri dönüş maçı
23:23
İsrail, Beyrut’u bir kez daha bombaladı
İsrail, Beyrut'u bir kez daha bombaladı
23:10
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia! Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
22:39
ABD ateşkesi bozmaya hazır Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln’de
ABD ateşkesi bozmaya hazır! Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln'de
