Kars'ta Bahar Yerine Kış Geldi
Kars'ta Bahar Yerine Kış Geldi

Kars\'ta Bahar Yerine Kış Geldi
09.04.2026 03:45
Kars'ta ani kar yağışı cadde ve sokakları beyaz örtüyle kapladı, hava sıcaklığı eksi 7 dereceye düştü.

Bahar mevsiminin gelmesine rağmen Kars'ta etkili olan ani kar yağışı şaşırttı. Gece yarısı başlayan ve kısa sürede bastıran yoğun kar yağışı, sadece 5 dakika içinde cadde ve sokakları beyaz örtüyle kapladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günler öncesinden yapılan soğuk hava ve kar yağışı uyarılarının ardından gelen yağışı adeta kışı yeniden getirdi. Kent merkezinde park halindeki araçların üzeri dakikalar içinde karla kaplanırken, hava sıcaklığı ise eksi 7 dereceye kadar düştü. Baharın gelişi beklenirken kışın geri döndüğü kentte, kar yağışı aralıklarla devam ediyor. - KARS

Kaynak: İHA

Son Dakika Çevre Kars'ta Bahar Yerine Kış Geldi - Son Dakika

Osmaniye’de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı Osmaniye'de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
Trump’ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
İran’dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı İran'dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı
İran, Hürmüz Boğazı’nı iki hafta süreyle açtı İran, Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açtı

00:21
APP plakayı şoförler odası ücretsiz değiştirecek
APP plakayı şoförler odası ücretsiz değiştirecek
23:26
Alkollü Sürücü Polisi Kandırmaya Çalıştı
Alkollü Sürücü Polisi Kandırmaya Çalıştı
23:24
Okan Buruk’tan açıklama: İşte Osimhen’in geri dönüş maçı
Okan Buruk'tan açıklama: İşte Osimhen'in geri dönüş maçı
23:23
İsrail, Beyrut’u bir kez daha bombaladı
İsrail, Beyrut'u bir kez daha bombaladı
23:10
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia! Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
22:39
ABD ateşkesi bozmaya hazır Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln’de
ABD ateşkesi bozmaya hazır! Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln'de
SON DAKİKA: Kars'ta Bahar Yerine Kış Geldi - Son Dakika
