Batuhan Karadeniz BAE'de gözaltına alındı iddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batuhan Karadeniz BAE'de gözaltına alındı iddiası

Batuhan Karadeniz BAE\'de gözaltına alındı iddiası
09.04.2026 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in Birleşik Arap Emirlikleri’nde gözaltına alındığı iddia edildi. Karadeniz'in Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor.

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan eski milli futbolcu Batuhan Karadeniz’in, Birleşik Arap Emirlikleri’nde gözaltına alındığı öne sürüldü.

"BATUHAN KARADENİZ BAE'DE GÖZALTINA ALINDI"

Bir süredir yurt dışında firari olan Karadeniz’in, Dubai’de yakalandığına dair iddialar sosyal medyada geniş yankı bulurken, emniyet birimlerinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Gazeteci Muhammed Vefa'nın iddiasına göre, Karadeniz'in Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor.

Batuhan Karadeniz BAE'de gözaltına alındı iddiası

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "yasa dışı bahse teşvik" suçundan geçtiğimiz sene soruşturma başlatmıştı. Yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüphelinin kimliğini belirledi.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILIP MAL VARLIKLARINA EL KONULMUŞTU

Yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.

Karadeniz, hakkında başlatılan soruşturmanın ardından yurt dışına kaçmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını açıklamıştı. Karadeniz'in mal varlıklarına el konulmuştu.

3. Sayfa, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batuhan Karadeniz BAE'de gözaltına alındı iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Moldova, Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan ayrıldı Moldova, Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan ayrıldı
İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı Rektörden açıklama var İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı! Rektörden açıklama var
Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler
Muş’ta ambulans devrildi: 5 yaralı Muş'ta ambulans devrildi: 5 yaralı
“Kapatıldı“ denmişti İran’dan Hürmüz için yeni adım "Kapatıldı" denmişti! İran'dan Hürmüz için yeni adım
Kars’ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü Kars'ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü
Mescid-i Aksa, 41 gün sonra ibadete açıldı Mescid-i Aksa, 41 gün sonra ibadete açıldı

21:35
Fener taraftarının korktuğu başına geldi
Fener taraftarının korktuğu başına geldi
21:19
Giden gidene Dünya devinden bir yıldız daha kaydı
Giden gidene! Dünya devinden bir yıldız daha kaydı
20:54
Ateşkesin ardından Hamaney’den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız.
Ateşkesin ardından Hamaney'den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız.
20:10
CHP’li isim restoranda tekme tokat dövüldü
CHP'li isim restoranda tekme tokat dövüldü
20:02
Bakan Uraloğlu: “Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz“
Bakan Uraloğlu: "Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz"
19:27
Tek isim yok Ülkede hakemliğin bittiğini en iyi özetleyen liste
Tek isim yok! Ülkede hakemliğin bittiğini en iyi özetleyen liste
18:54
İsrail’den Lübnan’la Müzakere Kararı
İsrail'den Lübnan'la Müzakere Kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 22:00:58. #7.12#
SON DAKİKA: Batuhan Karadeniz BAE'de gözaltına alındı iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.