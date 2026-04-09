Batuhan Karadeniz BAE\'de gözaltına alındı iddiası

Bir süredir yurt dışında firari olan Karadeniz’in, Dubai’de yakalandığına dair iddialar sosyal medyada geniş yankı bulurken, emniyet birimlerinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Gazeteci Muhammed Vefa'nın iddiasına göre, Karadeniz'in Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "yasa dışı bahse teşvik" suçundan geçtiğimiz sene soruşturma başlatmıştı. Yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüphelinin kimliğini belirledi.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILIP MAL VARLIKLARINA EL KONULMUŞTU

Yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.

Karadeniz, hakkında başlatılan soruşturmanın ardından yurt dışına kaçmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını açıklamıştı. Karadeniz'in mal varlıklarına el konulmuştu.