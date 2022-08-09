ATAŞEHİR'DE TRAFİKTE TARTIŞTIĞI MOTOSİKLETLİYİ BACAĞINDAN VURDU - Son Dakika
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ATAŞEHİR'DE TRAFİKTE TARTIŞTIĞI MOTOSİKLETLİYİ BACAĞINDAN VURDU

09.08.2022 09:29

Ataşehir'de otomobil sürücüsü Erol Güzel, trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Celalettin Köse'yi silahla bacağından yaralayarak kaçtı.

Ataşehir'de otomobil sürücüsü Erol Güzel, trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Celalettin Köse'yi silahla bacağından yaralayarak kaçtı. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2 Ağustos'ta saat 13.30 sıralarında, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü Erol Güzel ile motosiklet sürücüsü Celalettin Köse arasında trafikte bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Köse, telefonla görüştüğü arkadaşlarından yardım istedi. Bir süre tartıştıktan sonra olay yerinden ayrılan Erol Güzel, silahını alarak yeniden geldi. Güzel, tartıştığı Köse'yi silahla bacağından yaralayıp olay yerinden kaçtı. Ayağından yaralanan Köse kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, polis olayı gerçekleştiren Güzel'i yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: DHA

Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ATAŞEHİR'DE TRAFİKTE TARTIŞTIĞI MOTOSİKLETLİYİ BACAĞINDAN VURDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: ATAŞEHİR'DE TRAFİKTE TARTIŞTIĞI MOTOSİKLETLİYİ BACAĞINDAN VURDU - Son Dakika
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