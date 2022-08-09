Olay, 2 Ağustos'ta saat 13.30 sıralarında, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü Erol Güzel ile motosiklet sürücüsü Celalettin Köse arasında trafikte bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Köse, telefonla görüştüğü arkadaşlarından yardım istedi. Bir süre tartıştıktan sonra olay yerinden ayrılan Erol Güzel, silahını alarak yeniden geldi. Güzel, tartıştığı Köse'yi silahla bacağından yaralayıp olay yerinden kaçtı. Ayağından yaralanan Köse kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, polis olayı gerçekleştiren Güzel'i yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ATAŞEHİR'DE TRAFİKTE TARTIŞTIĞI MOTOSİKLETLİYİ BACAĞINDAN VURDU - Son Dakika

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