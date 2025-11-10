Atatürk, Ebediyete İrtihalinin 87. Yılında Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Atatürk, Ebediyete İrtihalinin 87. Yılında Anıldı

10.11.2025 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Kemal Atatürk, 87. ölüm yılında Bornova'da düzenlenen anlamlı bir törenle anıldı. Minikler, şiirler okudu ve şarkılar söyledi, Atatürk'ün anısına kırmızı karanfiller bıraktı.

(İZMİR) - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87'nci yılında Bornova'da anlamlı bir törenle anıldı. Bornova Belediyesi'nin Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri'nde eğitim alan minikler, anma töreninde şiirler okudu, şarkılar söyledi; Atatürk'ün fotoğrafı önüne kırmızı karanfiller bıraktı.

Bornova Belediyesi'nin Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri'nden yararlanan 3-6 yaş arası çocuklar, Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende sahne aldı. Minikler, ellerinde Atatürk fotoğraflarıyla sahneye çıkarak şiirler okudu, şarkılar söyledi ve özel koreografiler sergiledi.

Sahnede Atatürk fotoğrafının yer aldığı alana kırmızı karanfiller bırakan çocuklar, izleyenlere duygulu anlar yaşattı.

"Atatürk bilimin, aklın ve vicdanın rehberidir"

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü, Bornova Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili ve Başkan Vekili Yağmur Yurdakul Özkan, Atatürk'ün mirasının yol gösterici önemine dikkati çekerek, "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 57 yıllık yaşamına sayısız devrim, zafer ve ilke sığdırdı. Bizlere dogmatik bir miras değil, bilimin ve aklın ışığında yürümeyi öğretti. Kadın haklarını, insan haklarını, vatandaşlık bilincini bizlere kazandırdı. Biz de onun izinde çocuklarımızı Cumhuriyet'in, bilimin ve vicdanın ışığında yetiştirmeye devam edeceğiz. Ona layık bireyler olmak için çalışacağız. Atamızı minnet, sevgi ve saygıyla anıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Kültür, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk, Ebediyete İrtihalinin 87. Yılında Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cinayet evi yıkıldı, Sinem’in katili kayıp Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp
AVM esnafını canından bezdiren 4 şüpheli böyle yakalandı AVM esnafını canından bezdiren 4 şüpheli böyle yakalandı
Tüm çalışanları ilgilendiriyor Yıllık izin hesabını değiştirecek karar Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar
Japonya’da 6.8’lik deprem Tsunami uyarısı yapıldı Japonya'da 6.8'lik deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Diyarbakır’da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı Diyarbakır'da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı
2 haftaya evlenecekti Otel çalışanı, yaptığı uyarı sonrası öldürüldü 2 haftaya evlenecekti! Otel çalışanı, yaptığı uyarı sonrası öldürüldü

10:03
Balıkesir Sındırgı’da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha
Balıkesir Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha
09:28
Saat 9’u 5 geçe Türkiye’de hayat durdu
Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu
08:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir’de İşte Özel Defter’e yazdığı not
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not
08:52
Türkiye’nin 83 yıllık kuruyemiş devi konkordato ilan etti
Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi konkordato ilan etti
08:41
500 bin konut projesine başvurular başladı İşte adım adım yapılacak işlemler
500 bin konut projesine başvurular başladı! İşte adım adım yapılacak işlemler
08:28
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2025 10:23:27. #7.12#
SON DAKİKA: Atatürk, Ebediyete İrtihalinin 87. Yılında Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.