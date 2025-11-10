Atatürk, Ebediyete İrtihalinin 87. Yılında Anıldı

(İZMİR) - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87'nci yılında Bornova'da anlamlı bir törenle anıldı. Bornova Belediyesi'nin Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri'nde eğitim alan minikler, anma töreninde şiirler okudu, şarkılar söyledi; Atatürk'ün fotoğrafı önüne kırmızı karanfiller bıraktı.

Bornova Belediyesi'nin Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri'nden yararlanan 3-6 yaş arası çocuklar, Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende sahne aldı. Minikler, ellerinde Atatürk fotoğraflarıyla sahneye çıkarak şiirler okudu, şarkılar söyledi ve özel koreografiler sergiledi.

Sahnede Atatürk fotoğrafının yer aldığı alana kırmızı karanfiller bırakan çocuklar, izleyenlere duygulu anlar yaşattı.

"Atatürk bilimin, aklın ve vicdanın rehberidir"

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü, Bornova Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili ve Başkan Vekili Yağmur Yurdakul Özkan, Atatürk'ün mirasının yol gösterici önemine dikkati çekerek, "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 57 yıllık yaşamına sayısız devrim, zafer ve ilke sığdırdı. Bizlere dogmatik bir miras değil, bilimin ve aklın ışığında yürümeyi öğretti. Kadın haklarını, insan haklarını, vatandaşlık bilincini bizlere kazandırdı. Biz de onun izinde çocuklarımızı Cumhuriyet'in, bilimin ve vicdanın ışığında yetiştirmeye devam edeceğiz. Ona layık bireyler olmak için çalışacağız. Atamızı minnet, sevgi ve saygıyla anıyoruz" dedi.