Atatürk'ü Anma Programı Bozüyük'te Yoğun İlgiyle Gerçekleştirildi

(BİLECİK) - Bozüyük Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan "Saygı: Atatürk'ü Anma Özel Programı" yoğun ilgiyle gerçekleştirildi. Programda konuşan Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, "Evet, Büyük Önder'in aramızdan ayrılışının 87'nci yıl dönümünü anıyoruz ama yüzyıllarca anacağız ve hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yılında düzenlenen program, Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Programa Bakkalcıoğlu ve eşi Merih Bakkalcıoğlu, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ayakta alkışlanan gösteride, Atatürk'e "saygı" sunulurken; O'nun Türkiye'yi hangi zorlu koşullar altında kurtardığı, ülkeyi nasıl yücelttiği ve bu mücadelede yanında olan isimler anlatıldı. Bozüyük Belediyesi Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi'nde eğitim gören miniklerin vals gösterisi ile başlayan ve canlı müzik eşliğinde devam eden programın sunumları ise yine Bozüyük Belediye Tiyatrosu sanatçıları tarafından gerçekleştirildi.

Programın sonunda sahneye gelerek etkinlikte görev alan herkesi tebrik eden Bakkalcıoğlu, "Atatürk'ü her anışımızda içimiz, yüreğimiz sızlıyor. O zor günleri, bu ülkenin hangi zorluklarla kurtulduğunu arkadaşlarımız çok güzel ortaya koydular ve bizlerle paylaştılar. Evet, Büyük Önder'in aramızdan ayrılışının 87'nci yıl dönümünü anıyoruz ama yüzyıllarca anacağız ve hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.

Bakkalcıoğlu, konuşmasının devamında Bozüyük Belediye Tiyatrosu'nun çalışmalarına üç kişiyle başladığını belirterek, "Bakın, şimdi böyle güzel bir ekip haline geldik. Bu sunumu yapan arkadaşlar önümüzdeki günlerde sizlerle bu salonda çok güzel şeyler paylaşacaklar, inşallah. Programın müziklerini hazırlayan konuklarımıza da o güzel katkıları için teşekkür ediyoruz. Büyük Önderimizi minnet ve şükranla bir kez daha yad ediyoruz" ifadelerini kullandı.