Ateş Karıncaları Sarıkamış'ta - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösten Ateş Karıncaları Gençlik Hareketi Derneği üyeleri, Sarıkamış faciasını anma törenlerine katıldı.



Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki yürüyüş için İnegöl'den Ateş Karıncaları ve Türkiye'den on binlerce vatandaş, Soğanlı ve Allahüekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde bir araya geldi. Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı münasebetiyle düzenlenen saygı yürüyüşüne katılan Ateş Karıncaları, vatan için can vermiş şehitlerimizi dualarla andı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Dernek Başkanı Fatih Bayram, "Ateş Karıncaları olarak yine hep birlikte dedelerimizi anmak için Sarıkamış'a, on binlerce şehit vermiş olduğumuz bu sath-ı zemine, şehit kanlarıyla sulanmış olan vatan topraklarına gelmiş bulunmaktayız. Bizler her daim bayrağımız ve vatanımız için, birlik ve beraberlik için çalışma yapan bir topluluğuz. Dedelerimiz bundan tam 105 yıl evvel 22 Aralık 1914 tarihinde buraya gelerek tam 18 gün süren bir harekata başladı. Maksat, Rusların elinde olan Kars, Ardahan ve Sarıkamış şehirlerini geri almak ve Kafkasya'daki kardeşlerimizle birleşmekti. Şu veya bu sebeple harekat sekteye uğrayarak sıkıntıya düştü ve maalesef on binlerce şehit verdik. Fakat biz Müslüman bir Türk milleti olarak şunu hiçbir zaman unutmadık. Hep birlikte yürüdüğümüz yollarda her zaman başarı sağladık. İşte bu vatanın evlatları canlarını verdiler, kanlarını verdiler, mallarından vazgeçtiler, ailelerinden vazgeçtiler, bu güzel vatanı bizlere bıraktılar. Buradan herkese sesleniyorum; gençlerimize Sarıkamış'ı, Kuttül Amareyi, Çanakkaleyi, Galiçyayı, Filistin cephesini ve bütün cephelerde şehit olmuş dedelerimizi hatırlatalım ve gösterelim" ifadelerini kullandı.



Konuşmanın ardından 13 kilometre süren saygı yürüyüşü toplu bir şekilde gerçekleştirildi. - BURSA