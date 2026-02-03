Ateş'ten Kredi Kartı Düzenlemesine Tepki - Son Dakika
Ateş'ten Kredi Kartı Düzenlemesine Tepki

03.02.2026 15:41
CHP'li Türker Ateş, kredi kartı limit kısıtlamalarını eleştirerek, Hazine Bakanı'na yanıt talep etti.

(ANKARA)- CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, kredi kartı limitleri için yapılan son düzenlemeye ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Ateş, önergesinde, "Siz 15 Şubat gibi imkansız bir takvimle limitleri düşürerek, çocuğunu okutan babayı, ameliyat olacak hastayı çaresiz bırakıyorsunuz. Bu bir finansal tedbir değil, vatandaşa kurulan bir tuzaktır" dedi.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), kredi kartı limitlerinde yaptığı yeni düzenlemeye ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi.

Ateş, soru önergesinde, alınan kararın "finansal istikrar" kılıfı altında piyasayı durma noktasına getireceğini ve ekonomiyi kayıt dışına iteceğini savundu.

BDDK'nın kredi kartlarında "400 bin TL üzeri limitlerin kullanılmayan kısımlarını kısıtlama" düzenlemesinin, Türkiye'nin enflasyonist gerçeğiyle örtüşmediğini vurgulayan Ateş, şunları kaydetti:

"Bugünün Türkiye'sinde 400 bin TL'lik limit lüks değil, orta sınıfın hayatta kalma aracıdır. Vatandaş özel okul taksitini, hastane masrafını, beyaz eşya ihtiyacını bu kartlarla çeviriyor. Siz 15 Şubat gibi imkansız bir takvimle limitleri düşürerek, çocuğunu okutan babayı, ameliyat olacak hastayı çaresiz bırakıyorsunuz. Bu bir finansal tedbir değil, vatandaşa kurulan bir tuzaktır."

"Kart kullanımını kısıtlayarak ekonomiyi kayıt dışına itiyorsunuz"

Ateş, kredi kartı kullanımının zorlaştırılmasının, ticareti nakit ve senet gibi izlenemez yöntemlere iteceğini belirterek, "Bir yandan vergi tabanını yayacağız diyorsunuz, diğer yandan kart kullanımını kısıtlayarak ekonomiyi kayıt dışına, yani 'yastık altına' itiyorsunuz. Bu ne yaman çelişki?" dedi.

"Kötü yönetimi, 'bahis' bahanesiyle örtmeye çalışmak devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz"

BDDK'nın kararı savunurken kullandığı "yasa dışı bahisle mücadele" gerekçesini de inandırıcı bulmayan Ateş, "Ticari itibarı yüksek, limitleri 400 bin TL'yi aşan iş insanlarının veya vatandaşların limit kısıtlamasıyla yasa dışı bahsin ne ilgisi var? Ekonomideki nakit sıkışıklığını ve kötü yönetimi, 'bahis' bahanesiyle örtmeye çalışmak devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz" ifadelerini kullandı.

Ateş, önergesinde perakendeden turizme kadar iflas riski taşıyan sektörlerin sesinin duyulmasını ve 15 Şubat'ta uygulanacak kararın derhal askıya alınmasını talep etti.

Kaynak: ANKA

