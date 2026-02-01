Ateşkes İhlalleri Kınandı - Son Dakika
Ateşkes İhlalleri Kınandı

01.02.2026 13:49
İsrail'in Gazze'deki ateşkes ihlalleri, Türkiye ve diğer ülkelerce şiddetle kınandı.

TÜRKİYE, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlarının ortak açıklamasında, İsrail'in binden fazla Filistinlinin ölümü ve yaralanmasına yol açan Gazze'de yinelenen ateşkes ihlalleri kınandı.

Türkiye, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlarının ortak açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Endonezya Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Katar devleti, Suudi Arabistan Krallığı ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları, İsrail'in binden fazla Filistinlinin ölümü ve yaralanmasına yol açan Gazze'de yinelenen ateşkes ihlallerini şiddetle kınamaktadır. Bu eylemler, bölgesel ve uluslararası tarafların, ABD Başkanı Donald Trump tarafından önerilen planın ikinci aşamasını ilerletmek ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararını uygulamak üzere birlikte çalıştığı bir dönemde, gerilimi tırmandırma ve sükunetin güçlendirilmesi ile istikrarın yeniden tesisine yönelik çabaları baltalama riskini ortaya çıkarmaktadır" denildi.

Tekrarlanan ihlallerin siyasi sürece doğrudan tehdit oluşturduğu belirtilen açıklamada, "Bakanlar, tekrarlanan bu ihlallerin siyasi sürece doğrudan bir tehdit oluşturduğunu ve Gazze Şeridi'nde hem güvenlik hem de insani koşullar bakımından daha istikrarlı bir aşamaya geçiş için uygun ortamın oluşturulmasına yönelik devam eden çabaları engellediğini değerlendirmekte; Başkan Trump'ın Barış Planı'nın ikinci aşamasının başarısının sağlanması için tam bağlılığın gerekliliğini vurgulamaktadır. Bakanlar ayrıca, ateşkesin muhafaza edilmesi ve sürdürülmesi, mevcut süreci zedeleyebilecek her türlü eylemden kaçınılması ve erken toparlanma ile yeniden imar sürecine ilerlemek için elverişli koşulların yaratılmasıyla birlikte uluslararası hukuk, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları ve Arap Barış Girişimi doğrultusunda, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve devlet olma hakkına dayanan adil ve kalıcı bir barışın ilerletilmesi amacıyla tüm taraflara bu kritik dönemde sorumluluklarını tam olarak yerine getirme ve azami itidal gösterme çağrısında bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Türkiye, İsrail, Gazze, Son Dakika

Ateşkes İhlalleri Kınandı
