Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor'da Akhisarspor Maçı Hazırlıkları

Atiker Konyaspor'da Akhisarspor Maçı Hazırlıkları

7 saat önce

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 25 Mayıs Cumartesi günü sahasında Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atiker Konyaspor'da Akhisarspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 25 Mayıs Cumartesi günü sahasında Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra 6'ya 3 pas çalışması ile devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Ali Çamdalı, Moryke Fofana, Mustapha Yatabare, Leonard Zuta, Petar Filipovic ve Fallou Diagne, antrenmana katılmadı.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 10:40 Kaynak: AA
Atiker Konyaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'ta Şenol Güneş Dönemi Sona Eriyor Adana Demirspor, Sahasında Ağırladığı Hatayspor ile Golsüz Berabere Kaldı Dünyaca Ünlü Efsane Futbolcu Diego Maradona, Tutuklandı! Fenerbahçeli Diego Reyes, Meksika'dan Gelen Teklifi Reddetti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.5.2019 06:04:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor'da Akhisarspor Maçı Hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]