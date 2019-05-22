Atiker Konyaspor'da Akhisarspor Maçı Hazırlıkları
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Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 25 Mayıs Cumartesi günü sahasında Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Atiker Konyaspor
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 10:40 Kaynak: AA
, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 25 Mayıs Cumartesi günü sahasında Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kayacık
Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra 6'ya 3 pas çalışması ile devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.
Takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Ali Çamdalı
, Moryke Fofana, Mustapha Yatabare
, Leonard Zuta, Petar Filipovic ve Fallou Diagne
, antrenmana katılmadı.
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