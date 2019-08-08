Atiker Konyaspor salonda çalıştı
1 saat önce
Atiker Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Atiker Konyaspor Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:02 Kaynak: İHA
yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Hazırlıklarını Kayacık
Tesisleri'nde sürdüren Konyaspor, günün ilk çalışmasını sabah saatlerinde salonda yaptı. Teknik Direktör Aykut Kocaman
ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan oyuncular CORE ısınma ve ağırlık çalışması yaptı. - KONYA
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