Son Dakika Haberleri: Atiker Konyaspor salonda çalıştı
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Atiker Konyaspor salonda çalıştı

1 saat önce

Atiker Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Atiker Konyaspor salonda çalıştı, System.String[]
Atiker Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'nde sürdüren Konyaspor, günün ilk çalışmasını sabah saatlerinde salonda yaptı. Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan oyuncular CORE ısınma ve ağırlık çalışması yaptı. - KONYA
Atiker Konyaspor, Konyaspor, Kayacık, Sabah, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:02 Kaynak: İHA
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