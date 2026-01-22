Atlas Çağlayan İçin Duygusal Klip Hazırlandı - Son Dakika
Atlas Çağlayan İçin Duygusal Klip Hazırlandı

Atlas Çağlayan İçin Duygusal Klip Hazırlandı
22.01.2026 15:40
Bodrum'daki öğrenciler, bıçaklanarak öldürülen Atlas için güvenli bir dünya talep etti.

İSTANBUL Güngören'de E.Ç. (15) tarafından bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan (17) için Muğla'nın Bodrum ilçesinde lise öğrencileri klip hazırladı. Öğrenciler, hazırladıkları klipte "Bugün Atlas için omuz omuzayız; yarın tüm çocuklar için daha güvenli bir dünya istiyoruz" mesajı verdi.

Güngören'de 14 Ocak'ta aralarında çocukların da olduğu iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan için Hayırlı Sabancı Anadolu Lisesi 12-A ve B sınıflarında okuyan 10 öğrenci, Zehra Melek Yaşbek'in yazdığı metni seslendirdi. Görüntüler, Elife Yağmur Altuntaş tarafından klip haline getirildi.

ÖĞRENCİLERDEN DUYGULANDIRAN MESAJ

Öğrenciler, hazırladıkları klipte şu ifadelere yer verdi:

"Atlas Çağlayan'ı unutmadık; onun susturulan sesini bugün biz duyuruyoruz. Bir çocuğun hayalinin yarım kaldığı bir dünyayı kabul etmiyoruz. Atlas'ın adı gökyüzünde asılı duruyor ve biz o gökyüzüne bakmaya devam ediyoruz. Çünkü bir çocuğu kaybettiğimizde sadece bir aile değil, hepimiz eksiliyoruz. Bu yüzden susmak yok; çocuklar yaşasın diye buradayız. Atlas'ın yarım kalan cümlelerini biz tamamlıyoruz. Her çocuk güvenle büyümeyi, oyun kurmayı, sabaha uyanmayı hak eder. Kayıplarımızı anıyor, onların ardından sessiz bırakılmıyoruz. Atlas gibi, Hakan Çakır gibi, Ahmet Mattia Minguzzi gibi, Ayşenur İkbal gibi nice çocuklarımızı. Hepsinin adı kalplerimizde yankılanıyor, hepsinin yarım kalan hikayesi bize emanet. Adalet çocuklara borçlu kalmamalı; çünkü kaybettiklerimizin sesi hala aramızda.

Gözlerimizi kaçırmıyoruz, yüzümüzü çevirmiyoruz çünkü gördüğümüz gerçeği saklayamayız. Çocukların hayalleri kadar büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Bugün Atlas için omuz omuzayız; yarın tüm çocuklar için daha güvenli bir dünya istiyoruz.

Bu sessizliğin çok şey anlattığını biliyoruz. Atlas için konuşuyoruz; Hakan, Ahmet Mattia, Ayşenur için değişim talep ediyoruz.

Çocuklar yaşasın, büyüsün, masallar yarım kalmasın. Kaybettiklerimizin gülüşünü yaşatmak bizim elimizde. Hiçbir çocuk unutulmasın; hiçbir çocuk yarım kalmasın."

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel

SON DAKİKA: Atlas Çağlayan İçin Duygusal Klip Hazırlandı - Son Dakika
