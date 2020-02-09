Atletico Madrid 1-0 Granada - Son Dakika
Son Dakika Spor Atletico Madrid 1-0 Granada - Son Dakika Spor

Atletico Madrid 1-0 Granada

14 dakika önce

Atletico Madrid'in galibiyet golünü 6. dakikada Angel Correa attı.

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Atletico Madrid'in galibiyet golünü 6. dakikada Angel Correa attı.


Granada'da forma giyen Türk futbolcu İsmail Köybaşı ise bu sezon ligde ikinci kez takımının ilk 11'inde sahaya çıktı. Karşılaşmanın sonuna kadar sahada kalan Köybaşı, 90. dakikada sarı kart gördü.


Granada Teknik Direktörü Diego Martinez'in Kral Kupası'nda daha fazla fırsat verdiği Türk futbolcu, bundan önce La Liga'da 31 Ekim'de deplasmandaki Getafe maçında ilk 11'de oynamıştı.


Atletico Madrid aldığı galibiyetle puanını 39'a çıkartırken, Granada ise 30 puanda kaldı.


Atletico Madrid, Granada, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:12 
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