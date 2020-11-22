Atletico Madrid, Barcelona'yı tek golle mağlup etti

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında Atletico Madrid, sahasında oynadığı maçta Barcelona'yı 1-0 yendi.
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü, ilk yarıda uzatmaların oynandığı son dakikada Yannick Carrasco (Dk. 45+3) kaydetti.
La Liga'da 2 maç eksiği olan Atletico Madrid puanını 20'ye çıkararak, lider Real Sociedad'ın ardından averajla 2'nci sıraya yükseldi.
Barcelona ise 2 maç eksiğiyle 11 puanla 10'uncu sıraya düştü.
- Kaynak: AA
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