Atletico Madrid'in Fizyoterapisti Gözaltına Alındı
37 dakika önce
İspanya'nın Atletico Madrid takımının fizyoterapisti Oscar Ortega'nın kadına şiddet suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.
İspanya
'nın Atletico Madrid
takımının fizyoterapisti Oscar Ortega'nın kadına şiddet suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.
İspanyol jandarmasının pazartesi akşamı Madrid'deki evine giderek gözaltına aldığı Ortega'nın, kadına şiddetle suçlandığı ve halen Majadahonda ilçesindeki jandarma karakolunda tutulduğu belirtildi.
Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone
'nin 2006 yılından bu yana teknik kadrosunda yer alan 61 yaşındaki fizyoterapist, "Profesör Ortega" lakabıyla tanınıyor.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:02 Kaynak: AA
Futbolculara Ödeme Yapmayan İspanya'nın Reus Kulübüne 3 Yıl Ceza
Atletico Madrid, Chelsea'den Alvaro Morata'yı Kiraladı
Büyük Britanyalı Tenisçi Andy Murray, Ameliyat Oldu
Galatasaray, Emre Mor'un Kiralanması İçin Anlaşmak Üzere