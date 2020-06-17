Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi bileti için! Osasuna karşısında galibiyetlerine iddaa'da...

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OSASUNA - ATLETICO MADRID



Salgın arası dönüşünü Real Sociedad deplasmanında aldığı 1 puanla yapan Osasuna, rakibine Şampiyonlar Ligi bileti yolunda ufak bir çelme taktı ve kendini de iyice ligin orta sıralarında takılan, amaçsız bir takım haline soktu.



Elbette matematiksel olarak ligden düşebilmeleri mümkün ancak 11. sırada ve düşme potasıyla aralarındaki 10 puan farkla oldukça rahat konumdalar...



Sociedad deplasmanında cezası nedeniyle oynamayan Ruben Garcia ilk 11'e geri dönecek. Penaltıdan takımın tek golünü atan Adrian Lopez de Marc Cardona ile birlikte hücumun en ilerisinde görev yapacak. Sezonu kapatan Chimy Avila ile hasta olan Rober Ibanez maç kadrosuna alınmadı. Arjantinli stoper Facundo Roncaglia ise yedekte bekleyecek.



Atletico Madrid ise salgın dönüşünü zor bir maçla, Athletic Bilbao ile yapmıştı... İlk yarıda 1-0 geriye düşüp hemen karşılık verdiler ancak 1 puanla da yetinmek zorunda kaldılar. "İlk 3" hatta "ilk 4" için kalan haftalarda daha fazla puan kaybı yapmamaları lazım!



Sağ bek Sime Vrsaljko sakat, Bilbao karşısında Kieran Trippier başladı - Santiago Arias bitirdi. TD Diego Simeone bu bölgeyi biraz deniyor gibi...



Bir başka denemeyi de Marcos Llorente üzerinde uyguluyor... Ön libero olan Llorente, Liverpool karşısında biraz daha merkeze yakın oynayıp 2 gol bulunca, Bilbao karşısında da onu merkeze, hatta hücuma daha yakın izledik.



Sarı kart cezası sona eren Joao Felix'in ilk 11'deki yerini geri alması bekleniyor. Sezon başında 126 milyon euroya transfer edilen Portekizli genç yetenek, zaman zaman sakatlıklarla boğuştuğu sezonda 28 resmi maçta forma giyebilmiş ve sadece 9 gole katkı (6 gol - 3 asist) yapabilmişti.



%72'lik kesim, Şampiyonlar Ligi bileti için mutlaka kazanmak zorunda olan Madrid ekibine güveniyor.



Karim Benzema'dan Osasuna'ya harika bir gol! İzleyelim...











