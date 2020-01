Atlı sporları gelecek kuşaklara aktarmak istiyorlar - Son Dakika

Osmaniye'deki Korkut Ata Atçılık ve Binicilik Spor Kulübü üyeleri, ata sporunu gelecek nesillere aktarmak istiyor.

Kulüp içinde kurulan geleneksel savaş sanatları gösteri ekibi, atlı okçuluk, cirit ve rahvan binicilik konularında eğitim vererek yurt çapında gösteriler yapıyor.

Geçmişteki atlı savaşçıların geleneksel kıyafetlerini giyen kulüp üyeleri, at üzerinde kılıç kullanma, ok atma ve kalkan gösterileri sunarak geleneksel sporları geleceğe taşımaya çalışıyor.



Kulüp Başkanı Cemil Bülbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ata sporlarını yeninden canlandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yeni nesli teknolojinin dışındaki faaliyetlere de yönlendirmek istediklerini anlatan Bülbül, "Tarihi spor sanatlarımızı günümüzden geleceğe taşımaya, çocuklarımızı daha güzel yarınlara ulaştırmak için çalışıyoruz. At ile bağ kuran çocukların dersinde de başarılı olduğuna inanıyoruz. Kulübümüz bünyesinde atlı savaş sanatları ekibimizin gösterileri beğeniyle izleniyor. Gençlere de örnek oluyor." ifadesini kullandı.

Tarihi diziler ilgiyi arttırdı

Atlı gösteri ekibi üyesi Kamil Polat, gösteri ve eğitimlerin sürdüğünü vurgulayarak "Toplumumuzun atlı sporlara susadığını görüyoruz. Yaptığımız gösteriler büyük beğeni topluyor." dedi.

Polat, "Diriliş Ertuğrul ve "Kuruluş Osman" gibi tarihi dizilerin geleneksel sporlara olan ilgiyi arttırdığını işaret ederek Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın okçuluk sporuyla ilgili çalışmalarının, ata sporunun geleceğe taşınmasına büyük katkı sağladığını dile getirdi.

Ekip üyesi Yunus Gül de ata sporlarına ilginin artmasından memnun olduğunu belirterek "Yayla, atla, okla bütünleşmiş milletiz. Yaptığımız atlı gösteriler beğeni topluyor. Mümkün olduğu kadar insanlarımızı ok atmaya, at binmeye teşvik ediyoruz. Atalarımız 'At Türk'ün kanadıdır' demiştir. İşte biz de burada bunu yaşatmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.