ATO'dan Merkez Bankası'nın Faiz İndirimine Destek

Güncel

(ANKRA)- Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Merkez Bankası'nın politika faizini 250 baz puan indirerek 42,5 seviyesine çekmesini reel sektör açısından olumlu bulduklarını belirterek, "Dezenflasyon süreci ile birlikte faizlerin de düşüş eğilimine girmesi, reel sektör ve iş dünyamızın önünü görmesi açısından olumlu bir gelişmedir. Faizlerdeki düşüşün, finansman maliyetlerini de düşürerek, üretime, yatırıma, ticarete olumlu yansıyacaktır" dedi.

ATO Başkanı Baran, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Baran, şunları kaydetti:

"Dezenflasyon süreciyle birlikte, piyasalarda faizlerdeki indirimin devam edeceği yönünde güçlü bir beklenti oluşmuştu. Nitekim Merkez Bankamız bugünkü toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek, 42,5 seviyesine çekti. Enflasyonla mücadele sürecindeki başarımı, faiz indirimlerinin de devamının geleceğini işaret ediyor. Faizlerin düşüş eğilimine girmesi, finansman maliyetlerini de düşürerek, reel sektör ve iş dünyamızın önünü görmesi, planlamalarını yaparak, yatırım, üretim ve ticaretin artmasına olumlu yansıyacaktır. Finansman maliyetleri, iş dünyamız açısından kritik önem taşıyor. Bu nedenle bankaların indirim kararını kredi faizlerine yansıtarak süreci desteklemelerini bekliyoruz."