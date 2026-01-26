ATP ve Menulux'tan Stratejik İşbirliği - Son Dakika
Ekonomi

ATP ve Menulux'tan Stratejik İşbirliği

26.01.2026 10:17
ATP, Menulux ile SaaS çözümlerini küresel pazara taşımak için işbirliği yaptı.

ATP Yazılım ve Teknoloji AŞ (ATP), bağlı ortaklığı ATP Capital'in portföyünde yer alan Menulux Yazılım AŞ (Menulux) ile teknoloji yetkinliklerini küresel pazarlara taşımak ve ürün setlerini yeni müşteri segmentlerine ulaştırmak amacıyla lisans işbirliğine imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, işbirliği, ATP'nin küresel ölçekteki kurumsal çözüm deneyimiyle Menulux'ün orta ölçekli işletmelere yönelik bulut tabanlı (SaaS) uzmanlığını bir araya getiriyor.

Anlaşma kapsamında taraflar, yazılım çözümlerini karşılıklı olarak birbirlerinin kullanımına ve yeniden satışına açarak dijital dönüşüm pazarında yeni bir ticari sinerji oluşturmayı hedefliyor.

Anlaşma, ATP'nin, kendisine ait ürünlerin Menulux aracılığıyla küçük ve orta ölçekli işletmelere sunulmasına imkan tanıyor. Menulux'ün bulut tabanlı çözümlerini ATP'nin dünya genelindeki kurumsal müşteri ağına ulaştırmak üzere ATP'ye yeniden satış hakkı da anlaşmayla sunuluyor.

Anlaşmayla ATP bugüne kadar ağırlıklı olarak hızlı servis (QSR) segmentinde sunduğu çözümlerini genişleterek Menulux'ün masaya servis odaklı dijital çözümlerini de ürün portföyüne entegre etmiş oluyor.

Ayrıca ATP'nin konuk ağırlama sektöründe, ATP Zenia markası altında büyük ölçekli zincir işletmelere sunduğu kurumsal yazılım çözümlerinin Menulux tarafından kullanımına ve satışına da imkan tanınıyor.

Küresel SaaS vizyonu için stratejik güç birliği

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATP Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Cinali, yeni iş modelinin, ATP'nin teknoloji ekosistemini daha kapsayıcı, ölçeklenebilir ve küresel bir yapıya taşıma vizyonunun önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Cinali, büyük ölçekli kurumsal yapılardaki deneyimlerini, Menulux'ün KOBİ segmentindeki çevik ve SaaS odaklı çözümleriyle birleştirirdiklerini vurgulayarak, "Gerçekleştirdiğimiz işbirliği sayesinde her iki şirketin yenilikçi ürünleri dünya çapında çok daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşacak. İşletmelerin farklı ölçek ve ihtiyaçlarına yanıt veren, ileri seviye dijital çözümleri tek bir ekosistem altında sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Menulux CEO'su Özgür Uluçay da konuk ağırlama ve perakende sektörlerinde küresel düzeyde artan SaaS tabanlı çözüm talebini karşılamak için stratejik bir işbirliği başlattıklarını anlattı.

Uluçay, ortaklıkla iki şirketin teknolojik birikimlerini birleştirerek ürün portföylerini genişletmeyi ve küresel POS pazarında daha güçlü bir konum elde etmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans

Ekonomi ATP ve Menulux'tan Stratejik İşbirliği

