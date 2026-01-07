ATÜ Bilim Kafe Kadın Kooperatiflerini Masaya Yatırdı

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen "ATÜ Bilim Kafe" etkinlikleri, bu kez Adana Kadın Kooperatifi Birliği ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Bilimi toplumla buluşturmayı amaçlayan etkinliğin konuşmacısı, ATÜ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fatma Feyza Gündüz oldu. Doç. Dr. Gündüz, konuşmasında kooperatifçiliğin tarihi gelişim sürecini, dünyada ve Türkiye'de kooperatiflerin geçirdiği dönüşümü ve günümüzde üstlendiği ekonomik ve sosyal rolleri ele aldı. Özellikle kadın kooperatiflerinin yerel kalkınma, kadın istihdamı ve toplumsal dayanışma açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Adnan Sözen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Neşe Yalçın, Prof. Dr. Başak Doğru Mert, İİSBF Dekanı Prof. Dr. Fatma Nur İplik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa ile Adana Kadın Kooperatifi Birliği Başkanı Zeynep Kırılmış başta olmak üzere akademisyenler, kooperatif başkanları ve çok sayıda davetli katılım sağladı. Programda, kadın kooperatiflerinin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda üstlendiği rol ve kamu-üniversite-sivil toplum iş birliklerinin önemi vurgulandı.

Program sonunda, etkinliğe sundukları katkılardan dolayı Doç. Dr. Gündüz, Adana Kadın Kooperatifleri Birliği Başkanı Kırılmış ve Başkan Yardımcısı Tülay Kümber'e teşekkür belgeleri, Rektör Prof. Dr. Sözen tarafından verildi.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - ADANA