ATÜ Bilim Kafe Kadın Kooperatiflerini Masaya Yatırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

ATÜ Bilim Kafe Kadın Kooperatiflerini Masaya Yatırdı

ATÜ Bilim Kafe Kadın Kooperatiflerini Masaya Yatırdı
07.01.2026 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da düzenlenen etkinlikte, kadın kooperatiflerinin önemi ve rolleri ele alındı.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen "ATÜ Bilim Kafe" etkinlikleri, bu kez Adana Kadın Kooperatifi Birliği ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Bilimi toplumla buluşturmayı amaçlayan etkinliğin konuşmacısı, ATÜ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fatma Feyza Gündüz oldu. Doç. Dr. Gündüz, konuşmasında kooperatifçiliğin tarihi gelişim sürecini, dünyada ve Türkiye'de kooperatiflerin geçirdiği dönüşümü ve günümüzde üstlendiği ekonomik ve sosyal rolleri ele aldı. Özellikle kadın kooperatiflerinin yerel kalkınma, kadın istihdamı ve toplumsal dayanışma açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Adnan Sözen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Neşe Yalçın, Prof. Dr. Başak Doğru Mert, İİSBF Dekanı Prof. Dr. Fatma Nur İplik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa ile Adana Kadın Kooperatifi Birliği Başkanı Zeynep Kırılmış başta olmak üzere akademisyenler, kooperatif başkanları ve çok sayıda davetli katılım sağladı. Programda, kadın kooperatiflerinin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda üstlendiği rol ve kamu-üniversite-sivil toplum iş birliklerinin önemi vurgulandı.

Program sonunda, etkinliğe sundukları katkılardan dolayı Doç. Dr. Gündüz, Adana Kadın Kooperatifleri Birliği Başkanı Kırılmış ve Başkan Yardımcısı Tülay Kümber'e teşekkür belgeleri, Rektör Prof. Dr. Sözen tarafından verildi.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - ADANA

Kaynak: İHA

Bilim, Adana, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ATÜ Bilim Kafe Kadın Kooperatiflerini Masaya Yatırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tel Aviv’de büyük panik: İsrail, Türkiye’ye engel olamıyor Tel Aviv'de büyük panik: İsrail, Türkiye'ye engel olamıyor
Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti
Yasak aşk yaşayan iki ezeli düşman Kurt ile kangal çiftleşti, ortaya acayip bir tür çıktı Yasak aşk yaşayan iki ezeli düşman! Kurt ile kangal çiftleşti, ortaya acayip bir tür çıktı
Resmen açıklandı Beşiktaş, Mert Günok ile yollarını ayırdı Resmen açıklandı! Beşiktaş, Mert Günok ile yollarını ayırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz
Hatimoğulları: İlk etapta Öcalan’a özgür iletişim koşulları sağlanmalıdır Hatimoğulları: İlk etapta Öcalan'a özgür iletişim koşulları sağlanmalıdır

11:55
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi uyuyor
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi uyuyor
11:41
Anlaşma tamam Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu Kadıköy’e getiriyor
Anlaşma tamam! Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu Kadıköy'e getiriyor
11:31
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya’ya kaçırdı
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı
11:27
Mehmet Akif Ersoy’dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
11:03
Maduro’nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez “ajan“ iddialarına ateş püskürdü
Maduro'nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez "ajan" iddialarına ateş püskürdü
10:51
Vali Köşger: Adana’da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994’ten 7 bin 988’e geriledi
Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 12:06:56. #7.11#
SON DAKİKA: ATÜ Bilim Kafe Kadın Kooperatiflerini Masaya Yatırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.