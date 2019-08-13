Son Dakika Haberleri: ATV dere yatağına uçtu: 2 yaralı
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ATV dere yatağına uçtu: 2 yaralı

1 saat önce

ATV dere yatağına uçtu: 2 yaralıSakarya'nın Sapanca ilçesinde, arazi aracı ATV'nin dereye uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

ATV dere yatağına uçtu: 2 yaralı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, arazi aracı ATV'nin dereye uçması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza öğleden sonra Yanık Mahallesi Dereiçi mevkiinde meydana geldi. Mustafa Ali Gaba ve kuzeni Bilal Ali Gaba, arazi aracı ATV ile ormanda gezmeye çıktı. Mustafa Ali Gaba'nın kontrolünü kaybettiği araç yoldan yaklaşık 5 metre aşağıdaki Yanık Deresine uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Dere yatağından çıkarılan kuzenler ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 05:40 Kaynak: DHA
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