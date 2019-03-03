Av Kotasını Aşan Avcılara Ceza
49 dakika önce
Gaziantep'te av kotasını aşan iki avcıya 16 bin lira ceza uygulandı.
Gaziantep
'te av kotasını aşan iki avcıya 16 bin lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ekiplerce Nizip
ilçesi Kumla Mahallesi'nde Fırat Nehri
'nde avlanan I.K. ile I.Y'nin araç ve teknelerinde inceleme yapıldı.
Yapılan aramada, kişi başı 6 avlanma hakkı bulunmasına rağmen avcıların fazladan 35 sakarmeke kuşu avladıkları tespit edildi.
Olay yerine çağrılan Doğa Koruma Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 avcıya kişiye 16 bin lira ceza uygulandı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 07:32 Kaynak: AA
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