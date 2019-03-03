Son Dakika Haberleri: Av Kotasını Aşan Avcılara Ceza

Av Kotasını Aşan Avcılara Ceza

49 dakika önce

Gaziantep'te av kotasını aşan iki avcıya 16 bin lira ceza uygulandı.

Av Kotasını Aşan Avcılara Ceza, System.String[]
Gaziantep'te av kotasını aşan iki avcıya 16 bin lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ekiplerce Nizip ilçesi Kumla Mahallesi'nde Fırat Nehri'nde avlanan I.K. ile I.Y'nin araç ve teknelerinde inceleme yapıldı.

Yapılan aramada, kişi başı 6 avlanma hakkı bulunmasına rağmen avcıların fazladan 35 sakarmeke kuşu avladıkları tespit edildi.

Olay yerine çağrılan Doğa Koruma Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 avcıya kişiye 16 bin lira ceza uygulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 07:32 Kaynak: AA

Nizip, Jandarma, Fırat Nehri, Gaziantep, Güncel
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