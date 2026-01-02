Ava Çıkan Kuzenler Arasında Trajik Kaza

Gaziantep'te ava çıkan kuzenlerden biri, iddiaya göre yanlışlıkla ateş alan av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Oğuzeli ilçesine bağlı kırsal Yukarı Güneyse Mahallesi'nde Ahmet Çelikçi (22) ile kuzeni İ.K. ava çıktı.

İddiaya göre, yanlışlıkla ateş alan İ.K'nin tüfeğinden çıkan saçmalar Çelikçi'ye isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Oğuzeli Devlet Hastanesine kaldırılan Çelikçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İ.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.