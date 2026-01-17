Avcılar'da Dronlu Asayiş Uygulaması

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, karne gününde birçok noktada gerçekleştirdiği dron destekli asayiş uygulaması ile adeta kuş uçurtmadı. Okul çevrelerinde yapılan asayiş uygulamasında şüpheli görülen şahıslar üzerinde arama yapıldı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, dün ara tatil öncesi karne gününde okulların çevresinde dron destekli asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Karne günü çocuk ve gençlerin korumasına yönelik gerçekleştirilen uygulamada, okulların çevresinde trafik denetimi yapıldı. Öte yandan şüpheli görülen şahıslar dron ile de tespit edilerek genel bilgi taraması (GBT) gerçekleştirildi. - İSTANBUL