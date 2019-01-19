Avcılar'da Fabrika Yangını (2)
21 dakika önce
Avcılar'da bir dondurma fabrikasının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Avcılar
'da bir dondurma fabrikasının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Ambarlı Mahallesi Petrol Ofisi
Caddesi Ambarlı Kavşağı üzerinde bulunan bir dondurma fabrikasının çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çevre ilçelerden itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçilerin fabrikadan tahliye edildiği öğrenildi.
Alevleri kontrol altına alarak yangını söndüren itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:43 Kaynak: AA
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