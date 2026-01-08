Avcılar\'da Fırtına: Çatı Parçaları Uçtu, Panik Yarattı

İstanbul Avcılar'da şiddetli fırtınada bir iş yerinin çatısından parçaların uçma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, uçma anı ve vatandaşların panikle kaçma anı görülüyor.

Avcılar Cihangir Mahallesi'nde saat 09.50 sıralarında fırtına nedeniyle E-5 yan yol üzerindeki bir iş yerinin çatısından parçalar uçmaya başlamıştı. Çatıdan uçan parçalar, çevredeki iş yerlerinin camlarına çarparak büyük hasara neden olmuştu. Çatının uçma anı ve vatandaşların panikle kaçma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL