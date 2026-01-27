Avcılar'da Kaza: İki Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Avcılar'da Kaza: İki Yaralı

Avcılar\'da Kaza: İki Yaralı
27.01.2026 23:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bariyerlere düştü; 2 kişi yaralandı.

AVCILAR'da seyir halindeki otomobilin sürücüsü önündeki hafif ticari araca çarpmamak için direksiyonu sağa çevirdi. Bunun üzerine direksiyon hakimiyetini kaybederek, bariyerin yanında bulunan yaya yoluna düştü. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında D-100 Karayolu Saadetdere Yanyol Mevkii Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 YS 0545 plakalı otomobilin sürücüsü M.K., önünde seyreden Refik Erol idaresindeki 34 EJ 7925 plakalı hafif ticari araca çarpmamak için direksiyonu sağa çevirdi. Bunun üzerine hafif ticari araca yandan çarpan otomobil ardından bariyerlerin yanında bulunan yaya yoluna düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen otomobil sürücüsü M.K. ve yanındaki A.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

'BİZE SAĞ KÖŞEDEN ÇARPTI, BARİYERLERE DÜŞTÜ'

Hafif ticari aracın sürücüsü Refik Erol, "Otomobil süratli bir şekilde gelirken yandan bir taksi sıkıştırdı. Çarpmamak için direksiyonu kırarken bize sağ köşeden çarptı, bariyerlere düştü. Bizim arabada yaralı yok, içinde 5 kişi vardı" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Otomobil, Güvenlik, Avcılar, Güncel, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da Kaza: İki Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası
Elektrik bağlantılarında yeni dönem Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak Elektrik bağlantılarında yeni dönem! Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak
ABD’nin gizli İran planı ifşa oldu Deniz ablukası uygulayacaklar ABD'nin gizli İran planı ifşa oldu! Deniz ablukası uygulayacaklar
Bakanlık düğmeye bastı Bu plan Türkiye’nin geleceğini kurtaracak Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
Dünya devinde deprem 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti Dünya devinde deprem! 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti
Usta oyuncu Ali Tutal’dan kötü haber Entübe edildi Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber! Entübe edildi

23:32
Trump: Irak’ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz
Trump: Irak'ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz
23:15
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi
22:48
Bilim insanları, nükleer yıkım öncesi Kıyamet Günü Saati’ni güncelledi
Bilim insanları, nükleer yıkım öncesi Kıyamet Günü Saati'ni güncelledi
22:03
Trump’ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu’dan: İran saldırırsa vururuz
Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz
21:18
Türk Telekom’un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
21:15
Ünlü Rapçi Blok3’ün şarkıları Spotify’dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
Ünlü Rapçi Blok3'ün şarkıları Spotify'dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 01:37:16. #7.11#
SON DAKİKA: Avcılar'da Kaza: İki Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.