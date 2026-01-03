Avcılar'da Lodos Dalgalara Neden Oldu - Son Dakika
Avcılar'da Lodos Dalgalara Neden Oldu

Avcılar'da Lodos Dalgalara Neden Oldu
03.01.2026 17:09
Marmara Denizi'nde lodos, Avcılar'da dalgaları yükselterek balıkçı barınağına ulaştı.

Marmara Denizi'nde lodos etkili olurken, Avcılar'da dalga mendirekteki kayalıkları aşarak balıkçı barınağına kadar ulaştı. Dalgalar, barınak ile mendirek arasındaki bölümü göle çevirdi.

Meteoroloji ve AKOM'un uyarıları ardından bugün öğle saatlerinden itibaren lodos etkili oldu. Avcılar'da denizde etkili olan rüzgar dalgaların yaklaşık 5 metre yükselmesine neden oldu. Avcılar Balıkçı Barınağı'ndaki kayalıkları aşan dalgalar nedeniyle balıkçılar tekne ve sandallarını kurtarmaya çalıştı.

'ZARAR GÖREN TEKNELERİMİZ VAR'

Avcılar Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Aytaç Saydam "Her sene lodostan mağdur oluyoruz. Zarar gören teknelerimiz var. Daha sonra ne kadar zararımız var kontrol edeceğiz. Mendireğimiz 1979 yılında yapılmış. İstinat duvarımız yok . Yetkililerden yapılmasını talep ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Marmara Denizi, Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Balıkçılık, Avcılar, Güncel, Son Dakika

