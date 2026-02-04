Avcılar'da Yangın: Maddi Hasar, Yaralı Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Avcılar'da Yangın: Maddi Hasar, Yaralı Yok

Avcılar\'da Yangın: Maddi Hasar, Yaralı Yok
04.02.2026 09:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da bir tekstil atölyesine ait depoda çıkan yangın kontrol altına alındı; yaralı yok.

Avcılar'da bodrum katında bulunan tekstil atölyesine ait depoda gece saatlerinde dumanlar yükseldi. Ekiplerin uzun süren duman tahliyesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Gerçekleşen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depo maddi hasar gördü.

Yangın, 00.00 sıralarında Avcılar ilçesine bağlı Bağlariçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple bodrum katında bulunan tekstil atölyesine ait depoda yangın çıktı. Bölgede yoğun dumanın oluştuğunu gören vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 250 metrekare alandan yükselen dumanları söndürmek için ekipler çalışma başlattı. Uzun süreli duman tahliyesinin ardından yangın soğutma çalışmalarıyla söndürüldü. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depo maddi hasar gördü.

Öte yandan, polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Avcılar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da Yangın: Maddi Hasar, Yaralı Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi
Diyarbakır’da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı Sonucu görmeniz lazım Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım
Vahdettin’e övgüler dizen öğretmenden “Cumhuriyet düşmanı“ iddialarına yanıt Vahdettin'e övgüler dizen öğretmenden "Cumhuriyet düşmanı" iddialarına yanıt
Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı: Bakan Ersoy, 6 Şubat depremlerinde ölümden dönmüş Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı: Bakan Ersoy, 6 Şubat depremlerinde ölümden dönmüş
Burak Yılmaz’dan Devlet Bahçeli’ye sürpriz ziyaret Burak Yılmaz'dan Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

10:25
Dev bir marka daha Türkiye’ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
09:59
Netanyahu’nun Aliyev’e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu
Netanyahu'nun Aliyev'e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu
09:43
Bahçeli’nin görmek istemeyeceği anket
Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket
09:03
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
08:59
Epstein’ın malikanesinden çıkan olay isim Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu
Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu
08:31
Altında 18 yıl sonra bir ilk Kimse bunu beklemiyordu
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 10:39:27. #7.11#
SON DAKİKA: Avcılar'da Yangın: Maddi Hasar, Yaralı Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.