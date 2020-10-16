Son dakika haberi: Avcılar'daki pompalı dehşetin detayları ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika haberi: Avcılar'daki pompalı dehşetin detayları ortaya çıktı

16.10.2020 20:29

Son dakika 3. sayfa haberi... Avcılar'da bir kişinin pompalı tüfekle evinin penceresinden rastgele ateş açtığı ve 3'ü çocuk toplam 4 kişinin yaralandığı olayın detayları ortayı çıktı.

Avcılar'da bir kişinin pompalı tüfekle evinin penceresinden rastgele ateş açtığı ve 3'ü çocuk toplam 4 kişinin yaralandığı olayın detayları ortayı çıktı. Polis gözaltına alınan şahsın psikolojik sorunları olduğu üzerinde duruyor.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında bir kişi evinin penceresine çıkarak elindeki pompalı tüfekle sağa sola rast gele ateş açmış ve olayda 3'ü çocuk toplam 4 kişi yaralanmış, şahıs ise ikna edilerek gözaltına alınmıştı. Mahallede büyük paniğin yaşanmasına neden olayın detayları ortaya çıktı. Olayda gözaltına alınan şahsın Oğuzhan G. olduğu belirlenirken, polis şahsın psikolojik sorunları olduğu üzerinde duruyor. Ekiplerin konuyla ilgili çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Son dakika haberi: Avcılar'daki pompalı dehşetin detayları ortaya çıktı
Son dakika haberi: Avcılar'daki pompalı dehşetin detayları ortaya çıktı
Son dakika haberi: Avcılar'daki pompalı dehşetin detayları ortaya çıktı
Son dakika haberi: Avcılar'daki pompalı dehşetin detayları ortaya çıktı

Avcılar, Polis, Çocuk, Ateş, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Avcılar'daki pompalı dehşetin detayları ortaya çıktı - Son Dakika

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