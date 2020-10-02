Avcılar Kaymakamı: Biz kentsel değil, evsel dönüşüm yapıyoruz. Kendimizi aldatmayalım - Son Dakika

MAHALLE sakinlerinin sorunlarını dinleyen Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, binalarını yenilemek isteyenlerin taleplerini de yanıtladı.

Kamu kuruluş temsilcileri ile birlikte sorunları yerinde dinlemeyi sürdüren Kaymakam Kemal İnan son olarak Üniversite Mahallesi'ne gitti. Mustafa Kemalpaşa Ortaokulu Salonu'ndaki toplantıya katılan mahalle sakinleri temizlik başta olmak üzere sorunlarını dile getirdi. Söz alanlardan bazıları emekli veya dar gelirli olduklarını, Avcılar'ın deprem riski altında eski binalarda oturduklarını hatırlatırken, müteahhitlerin aynı büyüklükte kendilerine yeni ev yapmak için ödeyemecekleri 200-250 binTL istediğini, ek kat verilmesi halinde sorunun çözülebileceğini söyledi.

Kaymakam İnan, ilçedeki mevcut sokakların genellikle 5, kaldırımların 1 metre genişlikte olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:

"Bir fazla kat başkasının güneş almasını, deniz manzarasını, rüzgar almasını engelliyor. Şehir planlanırken, rüzgar, güneş haritası çıkarılır. Her şey hesaplanır. Kanalizasyon borusu, su şebekesi yetecek mi? Bir kat fazlasına suyu çıkaracak mı? Biz kentsel değil, evsel dönüşüm yapıyoruz. Kendimizi aldatmayalım. Kentsel dönüşüm olarak bir adayı, belki bütün bölgenin tamamını yapmak lazım. Buna güç, kaynak gerek. Belki 100 yılda dönüştürmek lazım. Şehirlerimizin yeniden imar planlarını yapmak lazım. "