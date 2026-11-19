Avcılar'da izdiham: İndirimli ürünü almak için birbirleriyle yarıştılarGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avcılar'da yeni açılan ev tekstili ve dekorasyon mağazasının duyurduğu indirim kampanyası yoğunluğa yol açtı. Uygun fiyatlı ürünleri kaçırmak istemeyen vatandaşlar mağaza önüne akın ederken, açılış öncesinde oluşan kalabalık izdihama dönüştü. Uzun kuyrukların oluştuğu mağazanın önünde müşteriler arasında tartışma da yaşandı.
İstanbul Avcılar'da ev tekstili ve dekorasyon mağazasının açılışına özel indirim kampanyası yoğunluğa neden oldu. Uygun fiyatlı ürünlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde mağaza önünde toplandı. Uzun kuyrukların oluştuğu bölgede bazı müşteriler arasında tartışma yaşanırken, kalabalık cadde trafiğini de aksattı.
AÇILIŞ SAATİNDEN ÖNCE KALABALIK OLUŞTU
Olay, Avcılar ilçesi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ev tekstili ve dekorasyon ürünleri satan mağaza, açılışa özel indirim uygulayacağını günler öncesinden duyurdu.
İndirimli ürünleri almak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı. Saat 11.00'de yapılması planlanan açılıştan saatler önce bekleyenlerin sayısı artınca mağaza önünde izdiham yaşandı.
TRAFİKTE AKSAMALAR YAŞANDI
Mağaza önünde oluşan kalabalık nedeniyle uzun kuyruklar meydana gelirken, yoğunluk caddedeki araç trafiğini de olumsuz etkiledi.
Kapıların açılmasını bekleyen bazı müşteriler arasında zaman zaman kısa süreli tartışmalar yaşandı. İzdiham ve tartışma anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
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