Avn: Kontrol Dışı Silahlar Lübnan İçin Yük
Avn: Kontrol Dışı Silahlar Lübnan İçin Yük

12.01.2026 09:22
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, kontrol dışı silahların ülkesine zarar verdiğini ve diplomasiye önem verdiklerini belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, devletin kontrolü dışındaki silahların ülkesi için ciddi yük haline geldiğini söyledi.

Avn, göreve gelişinin birinci yılı dolayısıyla Lübnan devlet televizyonuna verdiği mülakatta ülkesindeki ve bölgesel gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Lübnan ordusunun Litani Nehri'nin güneyi ve kuzeyinde konuşlanmasını güçlendirdiğini belirten Avn, orduya silah kaçakçılığını önleme konusunda katı talimatlar verildiğini, herhangi bir gruba ayrıcalık tanınmadığını vurguladı.

Devletin kontrolü dışındaki silahların İsrail'e karşı caydırıcılığını yitirdiğini savunan Avn, "Devletin kontrolü dışındaki silahlar, Lübnan için yük." dedi ve bunun ülkenin geneline zarar verdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan'ın İsrail ile yaşanan sorunlarda diplomatik çözüm yolunu tercih ettiğini, savaşın geçmişte sonuç vermediğini, diplomasinin ise ilerleme şansı sunduğunu dile getirdi.

Suriye ile ilişkilere de değinen Avn, Şam yönetimiyle temas ve koordinasyonun sürdüğünü söyledi.

Esed rejimine bağlı üst düzey subayların Lübnan'da bulunduğu iddialarını yalanlayan Avn, güvenlik birimlerinin denetimlerinde bu yönde bir bulguya rastlanmadığını açıkladı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güvenlik, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
