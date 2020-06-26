Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor - Son Dakika

Azerbaycan, Belarus, Moldova, Tacikistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölü sayıları artmaya devam ediyor.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 517 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 15 bin 369'a yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 305 artarak 8 bin 364'e, yaşamını yitirenlerin sayısı 7 artarak 187'ye çıktı.

Bugüne kadar 456 bin 215 Kovid-19 testinin uygulandığı Azerbaycan'da, 6 bin 818 hastanın tedavisi sürüyor.

Ülkede nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziran başında günlük 300'ün üzerinde seyretmeye başlamıştı.

Son 4 günde ise günlük vaka sayısının 500'ü geçiyor.

Belarus'ta günlük vaka sayısı 400'ün altına düştü

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 331 kişide Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 60 bin 713'e yükseldi.

Ölü sayısı 6 artışla 373, iyileşen sayısı 1241 artışla 42 bin 689 oldu.

Ülkede bugüne kadar 939 bin 524 Kovid-19 testi yapıldı.

Moldova'da ölü sayısı 515'e yükseldi

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 323 kişinin Kovid-19'a yakalandığı ve vaka sayısının 15 bin 776'a yükseldiği bildirildi.

Ölü sayısının 13 artarak 515, iyileşenlerin sayısının da 166 artışla 8 bin 765 olduğu aktarıldı.

Ülkede Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle sağlık alanında olağanüstü hal 15 Temmuz'a kadar uzatılmıştı.

Özbekistan'da vaka sayısı 7 bin 320'ye çıktı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde Kovid-19 vaka sayısının 92 artarak 7 bin 320'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, gün boyunca 36 hastanın sağlığına kavuşmasıyla taburcu edilenlerin sayısının 4 bin 877'ye ulaştığı aktarıldı.

Ülkede bugüne kadar 1 milyon 121 bin test yapıldı, 60 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Bugüne kadar 20 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Özbekistan'da, 2 bin 423 hastanın tedavisi sürüyor.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından ülkede günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemleniyor.

Tacikistan'da vaka sayısı 5 bin 747 oldu

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 56 artarak 5 bin 747'ye çıktı. Sağlığına kavuşanların sayısı 62 artarak 4 bin 331 oldu.

Ceza kanununda yapılan değişikliğe göre, maske takmayanlar 10 dolar, medyada salgın konusunda yalan bilgi paylaşanlar 50 dolar para cezasına çarptırılacak.

Kovid-19 kaynaklı 52 ölümün görüldüğü ülkede, 1364 hastanın tedavisi sürüyor.

Kazakistan'da hafta sonu kısıtlamalar uygulanacak

Kovid-19 vaka sayısının artmaya devam ettiği Kazakistan'da hafta sonu bazı kısıtlamalar yeniden devreye girecek.

Salgının daha çok hissedildiği bölgelerde halkın bu hafta sonu evden çıkması sınırlandırıldı.

Başkent Nur Sultan'da 27-28 Haziran'da mağaza ve AVM'ler çalışmayacak, sadece market, eczane ve hastaneler faaliyet gösterecek.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 84 Kovid-19 hastası daha iyileşti ve toplam sayı 12 bin 304'e ulaştı.

Bugüne kadar ülkede 19 bin 750 vaka tespit edilmiş, 147 kişi hayatını kaybetmişti.