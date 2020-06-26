Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

Azerbaycan, Belarus, Moldova, Tacikistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölü sayıları artmaya devam ediyor.

Azerbaycan, Belarus, Moldova, Tacikistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölü sayıları artmaya devam ediyor.

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Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 517 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 15 bin 369'a yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 305 artarak 8 bin 364'e, yaşamını yitirenlerin sayısı 7 artarak 187'ye çıktı.

Bugüne kadar 456 bin 215 Kovid-19 testinin uygulandığı Azerbaycan'da, 6 bin 818 hastanın tedavisi sürüyor.

Ülkede nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziran başında günlük 300'ün üzerinde seyretmeye başlamıştı.

Son 4 günde ise günlük vaka sayısının 500'ü geçiyor.

Belarus'ta günlük vaka sayısı 400'ün altına düştü

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 331 kişide Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 60 bin 713'e yükseldi.

Ölü sayısı 6 artışla 373, iyileşen sayısı 1241 artışla 42 bin 689 oldu.

Ülkede bugüne kadar 939 bin 524 Kovid-19 testi yapıldı.

Moldova'da ölü sayısı 515'e yükseldi

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 323 kişinin Kovid-19'a yakalandığı ve vaka sayısının 15 bin 776'a yükseldiği bildirildi.

Ölü sayısının 13 artarak 515, iyileşenlerin sayısının da 166 artışla 8 bin 765 olduğu aktarıldı.

Ülkede Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle sağlık alanında olağanüstü hal 15 Temmuz'a kadar uzatılmıştı.

Özbekistan'da vaka sayısı 7 bin 320'ye çıktı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde Kovid-19 vaka sayısının 92 artarak 7 bin 320'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, gün boyunca 36 hastanın sağlığına kavuşmasıyla taburcu edilenlerin sayısının 4 bin 877'ye ulaştığı aktarıldı.

Ülkede bugüne kadar 1 milyon 121 bin test yapıldı, 60 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Bugüne kadar 20 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Özbekistan'da, 2 bin 423 hastanın tedavisi sürüyor.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından ülkede günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemleniyor.

Tacikistan'da vaka sayısı 5 bin 747 oldu

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 56 artarak 5 bin 747'ye çıktı. Sağlığına kavuşanların sayısı 62 artarak 4 bin 331 oldu.

Ceza kanununda yapılan değişikliğe göre, maske takmayanlar 10 dolar, medyada salgın konusunda yalan bilgi paylaşanlar 50 dolar para cezasına çarptırılacak.

Kovid-19 kaynaklı 52 ölümün görüldüğü ülkede, 1364 hastanın tedavisi sürüyor.

Kazakistan'da hafta sonu kısıtlamalar uygulanacak

Kovid-19 vaka sayısının artmaya devam ettiği Kazakistan'da hafta sonu bazı kısıtlamalar yeniden devreye girecek.

Salgının daha çok hissedildiği bölgelerde halkın bu hafta sonu evden çıkması sınırlandırıldı.

Başkent Nur Sultan'da 27-28 Haziran'da mağaza ve AVM'ler çalışmayacak, sadece market, eczane ve hastaneler faaliyet gösterecek.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 84 Kovid-19 hastası daha iyileşti ve toplam sayı 12 bin 304'e ulaştı.

Bugüne kadar ülkede 19 bin 750 vaka tespit edilmiş, 147 kişi hayatını kaybetmişti.

Azerbaycan, Özbekistan, Belarus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 19:15 Kaynak: AA

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