Avro Bölgesi'nde İşsizlik Oranı Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Avro Bölgesi'nde İşsizlik Oranı Düştü

30.01.2026 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avro Bölgesi'nde Aralık'ta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 6,2'ye indi.

Avro Bölgesi'nde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, geçen yıl aralıkta yüzde 6,2'ye indi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2025 Aralık ayı işsizlik verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de kasımda yüzde 5,9 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, aralıkta aynı seviyede belirlendi.

Avro Bölgesi'nde ise kasımda yüzde 6,3 olan işsizlik oranı, aralıkta yüzde 6,2 seviyesinde tespit edildi.

İşsizlik oranı, bir önceki yılın aralık ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 6,3, AB'de ise yüzde 5,9 olarak ölçülmüştü.

Aralıkta işsizlik oranı, Finlandiya'da 10,2, İspanya'da yüzde 10, İsveç'te yüzde 9, Fransa'da yüzde 7,7 ve Yunanistan'da yüzde 7,5 oldu.

AB'de işsiz sayısı aralıkta 13 milyon 43 bin olarak hesaplanırken, bu kişilerin 10 milyon 792 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Aralıkta 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 857 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 257 bin olarak tespit edilirken, genç işsizlik oranı AB'de yüzde 14,7, Avro Bölgesi'nde yüzde 14,3 olarak kaydedildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Aralık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde İşsizlik Oranı Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altındaki tarihi sıçrayış Rusya’yı alarma geçirdi Yasaklanıyor Altındaki tarihi sıçrayış Rusya'yı alarma geçirdi! Yasaklanıyor
Putin: İran hattındaki gelişmeleri hep birlikte yakından takip ediyoruz Putin: İran hattındaki gelişmeleri hep birlikte yakından takip ediyoruz
Donald Trump Fed’e ateş püskürdü Donald Trump Fed'e ateş püskürdü
Vitrin camını kırıp çaldı, altın sandığı bilezikler bambaşka çıktı Vitrin camını kırıp çaldı, altın sandığı bilezikler bambaşka çıktı
Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü, 3 yıl ambulans kullanmış Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü, 3 yıl ambulans kullanmış
Kağıthane’de devrilen cezaevi nakil aracından yaralıların kurtarılma anları görüntülendi Kağıthane'de devrilen cezaevi nakil aracından yaralıların kurtarılma anları görüntülendi

15:40
Ve mutlu son Fenerbahçe yıllardır istediği transferi yaptı
Ve mutlu son! Fenerbahçe yıllardır istediği transferi yaptı
15:19
İşte Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
15:05
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
14:34
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
14:24
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
14:12
Türkiye’den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı
Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 15:45:37. #7.11#
SON DAKİKA: Avro Bölgesi'nde İşsizlik Oranı Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.