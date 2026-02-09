Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Artıyor - Son Dakika
Ekonomi

Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Artıyor

09.02.2026 14:48
Şubat ayında Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni, son 7 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni, şubat ayında beklentilerin üzerinde artış kaydederek son 7 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Piyasa araştırmaları merkezi Sentix tarafından hazırlanan şubat ayına ilişkin Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verileri açıklandı.

Buna göre, ocak ayında eksi 1,8 puan olan endeks, bu ay 6 puanlık bir sıçramayla 4,2 puana yükseldi. Piyasanın 1,8 puan artış yönündeki beklentilerini geride bırakan endeks, böylece Temmuz 2025'ten bu yana görülen en yüksek değerine ulaştı.

Beklentiler ve mevcut durum endekslerinde toparlanma

Yatırımcıların gelecek 6 aya yönelik öngörülerini ölçen Beklentiler Endeksi, 10 puandan 15,8 puana çıktı.

Mevcut ekonomik durumu yansıtan Mevcut Durum Endeksi ise eksi 13 puandan eksi 6,8 puana iyileşerek yükseliş trendini sürdürdü.

Sentix'ten yapılan açıklamada, söz konusu verilerin bölge ekonomisinde bir toparlanma sürecine işaret ettiği vurgulanarak, "Alman ekonomisi de Avro Bölgesi'ndeki bu cesaret verici gelişmeye önemli bir katkı sağlıyor." ifadesine yer verildi.

Almanya'da resesyonun sonuna gelindiği sinyali

Borsa yatırımcılarının Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'ya ilişkin değerlendirmelerinde de belirgin bir iyileşme gözlendi.

Almanya için Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, şubatta yaklaşık 10 puan artarak eksi 6,9 puana ulaştı. Bu rakam, Temmuz 2025'ten beri kaydedilen en yüksek seviye olarak dikkati çekti. Ülkede Mevcut Durum Endeksi ise eksi 36 puandan eksi 27,5 puana yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sentix Genel Müdürü Manfred Hübner, şubat ayı verilerinin bölge ekonomisi için bir "umut ışığı" sunduğunu belirtti.

Hübner, "Avro Bölgesi'nde bir yükseliş evresinin başladığını söylemek mümkün. Yatırımcılar Alman ekonomisi konusunda da daha iyimser bir tutum sergiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Alman ekonomisindeki resesyon döneminin sona yaklaştığına dikkati çeken Hübner, gaz depolama tesislerindeki düşük seviyelerin yatırımcılar tarafından artık bir risk faktörü olarak görülmediğini aktardı.

Öte yandan, Alman ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,3, 2025'te ise yüzde 0,2 büyüme kaydetti. Bu yıla ilişkin öngörülerde ise hükümetin altyapı ve savunma alanlarındaki harcamalarının ekonomide ana itici güç olması bekleniyor. Bu yatırımların katkısıyla ülke ekonomisinin 2026'da yaklaşık yüzde 1 büyüyeceği tahmin ediliyor.

Bu arada, söz konusu anket, 5-7 Şubat tarihlerinde 1091 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

