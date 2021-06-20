Avrupa basını, iç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna sansür uyguladı

İtalya'da EURO 2020 için yapılan programda spor sunucusu Paola Ferrari, canlı yayında bir bacağını diğerinin üstüne attığı sırada iç çamaşırı giymediği görüldü ve bu hemen gündem oldu. Olaydan sonra izleyiciler, Paola'yı Sharon Stone'a özenmekle suçladı.

"CİDDİYE ALMIYORUM"

Paola bu konuyla ilgili, "Hiç ciddiye almıyorum. İnsanlar şampiyonadaki VAR skandallarıyla ilgileneceğine benim iç çamaşırımı konuşuyor. Ben iç çamaşırı giydim" diye konuştu. Sosyal medyada sunucunun bacağına yaptırdığı dövmeyi gösterme amacında olduğuyla ilgili suçlamalar da yapıldı.