Avrupa Borsalarında Yükseliş
Ekonomi

Avrupa Borsalarında Yükseliş

09.01.2026 22:36
ABD'deki istihdam verileri sonrası Avrupa borsaları teknoloji hisseleri öncülüğünde yükseldi.

Avrupa borsaları, ABD'de istihdam artışının geçen yılın son ayında yavaşladığını gösteren veriler sonrası haftanın son işlem gününü teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile ticaret anlaşması yapılmasını onaylamasının ardından günü yüzde 0,97 artışla 609.67 puana çıktı.

Teknoloji hisseleri bugünkü alışlarla ortalama yüzde 3,47 yükseliş gösterirken bu durum, hemen hemen tüm sektörlerde hisse senetlerini destekledi.

Savunma şirketlerinin hisseleri de ortalama yüzde 0,95 yükseldi. Otomotiv ve yedek parçalar endeksi yüzde 0,67, banka hisseleri ortalama yüzde 0,63, petrol ve gaz şirketlerinin hisseleri de 2,49 artış gösterdi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,80 artarak 10.124,6 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,10 artışla 45.719,26 puandan kapandı.

Alman ve Fransız borsaları rekor yeniledi

Fransa'da CAC 40 ve Almanya'da DAX 40 endekslerinin, günü rekorla bitirmesi dikkati çekti. CAC 40 yüzde 1,44 yükselerek 8.362,09 ve DAX 40 endeksi yüzde 0,53 yükselişle 25.261,64 puandan kapanarak yeni rekora ulaştı.

Analistler, Avrupa pay piyasalarının yeni yılda ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesi ya da İran'daki karışıklıklardan etkilenmediğini belirterek bunun nedenini yeni jeoekonomik düzenin yalnızca risk üretmekle kalmayıp aynı zamanda ekonomik dinamizmi de tetiklemesi olarak gösterdi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.40 itibarıyla yüzde 0,23 düşüşle 1,163 oldu.

Yapay zeka ivmesi

Şirketlerde ise Hollandalı çip ekipman üreticisi ASML'nin hisseleri Tayvan merkezli yarı iletken şirketi TSMC'nin dördüncü çeyrekte gelirinde yaşanan artışın yapay zekaya yapılan yatırımların devam edeceği umutlarını güçlendirmesiyle bugün yüzde 6,8 yükseldi.

Emtia sektöründe ise Rio Tinto ve Glencore arasındaki yenilenen birleşme görüşmeleri yatırımcıların ana odak noktasıydı. Glencore, rakibiyle ön görüşmeler yaptığını duyurdu. Bir anlaşma, borç dahil olmak üzere şirket değeri 260 milyar dolardan fazla olan dünyanın en büyük emtia şirketini oluşturacak. Hisse senetleri zıt yönlerde tepki verirken, Glencore hisseleri yaklaşık yüzde 9,75 yükselirken, Rio Tinto hisseleri yüzde 3,4 düştü.

ABD'de istihdam beklentilerin altında

Verilerde, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler açısından yakından takip edilen tarım dışı istihdam verisi yatırımcılar tarafından değerlendirilirken pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ülkede tarım dışı sektörlerde istihdam geçen yıl aralıkta 50 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD'de işsizlik oranı ise aynı dönemde yüzde 4,5'ten yüzde 4,4'e geriledi.

Analistler, istihdam artışındaki yavaşlamanın iş gücü piyasasındaki soğumaya işaret ettiğini, buna karşın işsizlik oranındaki gerilemenin Fed'in bu ay politika faizini sabit tutacağı yönündeki beklentileri desteklediğini belirtti.

MERCOSUR ile 25 yıldır müzakere edilen ticaret anlaşmasının imzalanmasına onay verildi

Öte yandan, AB üyesi ülkeler, MERCOSUR ile 25 yıldır müzakere edilen ticaret anlaşmasının imzalanmasına onay verdi. Bu, anlaşmaların ilk müzakerelerden 25 yıl sonra yürürlüğe girmesini sağlayacak. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, gelecek hafta Paraguay'a giderek Paraguay, Brezilya, Arjantin ve Uruguay ile anlaşmayı imzalayacak.

Son ana kadar, başta Fransa olmak üzere çiftçiler anlaşmaya şiddetle karşı çıktılar. Çiftçiler, özellikle Brezilya ve Arjantin gibi büyük gıda ihracatçı ülkelerinden gelen daha ucuz ürünlerin Avrupa'ya girerek kendi ürünleriyle rekabet etmesinden korkuyorlar.

Kaynak: AA

