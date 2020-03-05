Avrupa cazına modern yorum - Son Dakika
Son Dakika Magazin Avrupa cazına modern yorum - Son Dakika Magazin

Avrupa cazına modern yorum

6 saat önce

Kaprol'un Kendi bestelerinin yanı sıra, klasik müzikten jazz düzenlemeleri ve Michel Petrucciani, Enrico Pieranunzi, Esbjorn Svensson, Bobo Stenson, Lars Jansson gibi Avrupa'lı sanatçıların bestelerini de icra eden piyanist Cem Kaprol, Other Standards projesiyle 5 Mart Perşembe gecesi 21.

Avrupa cazına modern yorum, System.String[]

Kaprol'un Kendi bestelerinin yanı sıra, klasik müzikten jazz düzenlemeleri ve Michel Petrucciani, Enrico Pieranunzi, Esbjorn Svensson, Bobo Stenson, Lars Jansson gibi Avrupa'lı sanatçıların bestelerini de icra eden piyanist Cem Kaprol, Other Standards projesiyle 5 Mart Perşembe gecesi 21.30'da Akasya AVM The Badau Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşuyor.


Cem Kaprol'e The Badau sahnesinde trompette Efe Gazi, gitarda Efe Artun Yüksel, basta Enver Muhamedi, davulda Ekin Cengizkan'ın eşlik edeceği gecede vokalde Gülce Duru konuk olacak.

Avrupa, Bobo, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:29 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İtalya'dan Türkiye maçı ve koronavirüs açıklaması: Ertelenme senaryosu gündemimizde değil
Bakan Koca, koronavirüsün yaşlılar için risk oluşturduğuna işaret etti Göksel Gümüşdağ: 17 kulüp başkanını Kopenhag maçımıza davet ettim, tamamı katılacak Minik mültecinin umuda yolculuğu yürek sızlattı

Son Dakika Haberleri
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 19:09:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa cazına modern yorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]