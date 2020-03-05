Avrupa cazına modern yorum

Kaprol'un Kendi bestelerinin yanı sıra, klasik müzikten jazz düzenlemeleri ve Michel Petrucciani, Enrico Pieranunzi, Esbjorn Svensson, Bobo Stenson, Lars Jansson gibi Avrupa'lı sanatçıların bestelerini de icra eden piyanist Cem Kaprol, Other Standards projesiyle 5 Mart Perşembe gecesi 21.30'da Akasya AVM The Badau Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşuyor.



Cem Kaprol'e The Badau sahnesinde trompette Efe Gazi, gitarda Efe Artun Yüksel, basta Enver Muhamedi, davulda Ekin Cengizkan'ın eşlik edeceği gecede vokalde Gülce Duru konuk olacak.