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Avrupa'da enflasyon 1 yılda yüzde 5'ten fazla arttı - Son Dakika

Avrupa'da enflasyon 1 yılda yüzde 5'ten fazla arttı

20.01.2022 17:01
Avrupa'da enflasyon 1 yılda yüzde 5'ten fazla arttı

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat'a göre Avrupa bölgesindeki enflasyonun, Aralık ayında yüzde 5'e yükselmesinin ardından bölgedeki yıllık enflasyon oranı yüzde 5'ten fazla artış gösterdi.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat'a göre Avrupa bölgesindeki enflasyonun, Aralık ayında yüzde 5'e yükselmesinin ardından bölgedeki yıllık enflasyon oranı yüzde 5'ten fazla artış gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat, Avrupa bölgesindeki 27 ülkede Aralık ayına ilişkin enflasyon oranlarını yayınladı. Eurostat, Avrupa bölgesinde Kasım ayında 4.9 olarak kaydedilen enflasyon oranın Aralık ayında yüzde 5'e yükseldiğini açıkladı. Yıllık verilere göre, 2020 Aralık ayında bölgedeki enflasyon oranının yüzde 0.3 oranından 1 yıl içinde yüzde 5'e yükseldiği belirtildi.

Eurostat ayrıca, Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri arasında ise enflasyon oranının Kasım ayında kaydedilen yüzde 5.2'den, Aralık ayında yüzde 5.3'e yükseldiğini açıkladı. Eurostat, enflasyon artışının en fazla enerji, gıda, akaryakıt, gaz, alkol ve tütün ürünlerinde görüldüğünü söyledi. Aralık ayında, Avrupa bölgesinde enflasyon oranına en yüksek katkıda bulunan faktörler arasında yüzde 2.46 ile enerji kaynakları, yüzde 1.2 ile hizmetler, yüzde 0.78 ile enerji dışı endüstriyel mallar, yüzde 0.71 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri sıralandı.

Eurostat'a göre, Avrupa'da en düşük enflasyon oranı yüzde 2.6 ile Malta, yüzde 2.8 ile Portekiz ve yüzde 3.2 ile Finlandiya'da kaydedildi. En yüksek yıllık enflasyon oranları ise yüzde 12 ile Estonya, yüzde 10.7 ile Litvanya ve yüzde 8 ile Polonya'da kaydedildi.

Kasım ayı ile karşılaştırıldığında, yıllık enflasyon oranları Avrupa bölgesinde 7 ülkede düşerken, 2 ülkede sabit kaldı ve 18 ülkede ise yükseldi. Kasım ayından Aralık ayına kadar enflasyon oranlarında düşüş gösteren ülkeler arasında Belçika, Danimarka, Almanya, Lüksemburg, Macaristan, Avusturya ve Finlandiya yer aldı.

27 üyeli Avrupa Birliği'nde, Avusturya, Belçika, Kıbrıs, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Litvanya, Letonya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve İspanya yer alıyor ve AB'de euro para birimini 19 ülke kullanıyor.

Eurostat'ın Ocak 2022 verilerini içerecek bir sonraki tahminin ise 2 Şubat 2022'de yayınlaması planlanıyor.

(Aylin Albayrak/İHA)

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Kaynak: İHA

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