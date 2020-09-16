Uşak Belediye Başkanı Çakın, mesaiye yürüyerek gitti - Son Dakika

Uşak Belediye Başkanı Çakın, mesaiye yürüyerek gitti

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden mesaiye yürüyerek geldi.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden mesaiye yürüyerek geldi.

Yaklaşık 4 kilometreyi yürüyerek kat eden Çakın, belediye salonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Belediyeler Birliği ortaklığında düzenlenen ve bu yılki teması "Herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik" olarak belirlenen "Avrupa Hareketlilik Haftası" programına Uşak Belediyesi olarak destek verdiklerini söyledi.

Amaçlarının doğayı, suyu, toprağı ve havayı korumak olduğunu aktaran Çakın, sağlıklı yaşamın temelini oluşturmak için herkesi duyarlı olmaya davet etti.

Dünya Sağlık Örgütünün görünmez katil olarak ifade ettiği hava kirliliğinden dolayı dünyada her yıl yaklaşık 6,5 milyon insanın hayatını kaybettiğini anımsatan Çakın, "İnsan yaşamının temeli hiç kuşkusuz ki oksijen, su ve gıdadır. Dünyayı saran küresel ısınma, iklim değişiklikleri, hızlı nüfus artışları, sanayileşme ve benzeri birçok olgu, hava, su ve toprak kirliliğine neden olmaktadır. Onlarca hastalığı beraberinde getiren bu olumsuz koşullara dur demekse, her şeyden önce bilinçlenmek ve tedbiri geç kalmadan almakla mümkün olacaktır." dedi.

Farkındalık oluşturmak amacıyla mesaiye yürüyerek geldiğini aktaran Çakın, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Bu süreçte, bireysel araç kullanımlarını bir kenara bırakma çağrısında bulunarak, şehir içinde halkımızı servis kullanımına, pandemi kurallarına uyarak toplu ulaşıma, bisikletle veya yaya olarak seyahate teşvik etmeyi hedefliyoruz. Bu hafta içerisinde sosyal medya, açık hava reklam alanları ve kurulacak stantlar aracılığıyla bilgilendirmeler yapacağız. Aynı zamanda çalıştaylar, bisiklet turları, yarışmalar ve doğa yürüyüşü gibi çeşitli faaliyetleri hayata geçireceğiz."

Uşak Belediye Başkanı Çakın, mesaiye yürüyerek gitti

Cumhuriyet Mahallesi, Mehmet Çakın, Avrupa, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 15:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uşak Belediye Başkanı Çakın, mesaiye yürüyerek gitti - Son Dakika

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