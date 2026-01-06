Avrupa Liderlerinden Grönland Vurgusu

(ANKARA) - Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, İspanya, Birleşik Krallık ve Danimarka liderleri, Grönland konusunda ortak açıklama yayımladı. Liderler Arktik güvenliğinin Avrupa, uluslararası sistem ve transatlantik güvenlik açısından kritik önemde olduğunu vurguladı. Açıklamada, Grönland'ın statüsüne ilişkin kararların yalnızca Danimarka ve Grönland halkına ait olduğu belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Polonya Başbakanı Donald Tusk, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen tarafından imzalananan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Arktik güvenliği Avrupa için temel bir öncelik olmaya devam etmektedir ve uluslararası ile transatlantik güvenlik açısından kritik önemdedir.

NATO, Arktik bölgesinin bir öncelik olduğunu açıkça ortaya koymuştur ve Avrupalı müttefikler bu doğrultuda sorumluluklarını artırmaktadır. Bizler ve birçok diğer müttefik, Arktik'i güvenli tutmak ve tehditleri caydırmak amacıyla bölgedeki varlığımızı, faaliyetlerimizi ve yatırımlarımızı artırdık. Danimarka Krallığı -Grönland dahil- NATO'nun bir parçasıdır.

Bu nedenle Arktik'te güvenlik, Amerika Birleşik Devletleri dahil NATO müttefikleriyle birlikte ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın; egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığı ilkeleri korunarak kolektif biçimde sağlanmalıdır. Bunlar evrensel ilkelerdir ve bunları savunmaktan vazgeçmeyeceğiz.

Amerika Birleşik Devletleri, NATO müttefiki olması ve Danimarka Krallığı ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 1951 yılında imzalanan savunma anlaşması çerçevesinde bu çabanın vazgeçilmez bir ortağıdır.

Grönland, Grönland halkına aittir. Danimarka ve Grönland'ı ilgilendiren konularda karar verme yetkisi yalnızca Danimarka ve Grönland'a aittir."