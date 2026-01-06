Avrupa Liderlerinden Grönland Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Avrupa Liderlerinden Grönland Vurgusu

06.01.2026 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa, Almanya ve diğer liderler, Grönland'ın statüsünün Danimarka ve halkına ait olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, İspanya, Birleşik Krallık ve Danimarka liderleri, Grönland konusunda ortak açıklama yayımladı. Liderler Arktik güvenliğinin Avrupa, uluslararası sistem ve transatlantik güvenlik açısından kritik önemde olduğunu vurguladı. Açıklamada, Grönland'ın statüsüne ilişkin kararların yalnızca Danimarka ve Grönland halkına ait olduğu belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Polonya Başbakanı Donald Tusk, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen tarafından imzalananan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Arktik güvenliği Avrupa için temel bir öncelik olmaya devam etmektedir ve uluslararası ile transatlantik güvenlik açısından kritik önemdedir.

NATO, Arktik bölgesinin bir öncelik olduğunu açıkça ortaya koymuştur ve Avrupalı müttefikler bu doğrultuda sorumluluklarını artırmaktadır. Bizler ve birçok diğer müttefik, Arktik'i güvenli tutmak ve tehditleri caydırmak amacıyla bölgedeki varlığımızı, faaliyetlerimizi ve yatırımlarımızı artırdık. Danimarka Krallığı -Grönland dahil- NATO'nun bir parçasıdır.

Bu nedenle Arktik'te güvenlik, Amerika Birleşik Devletleri dahil NATO müttefikleriyle birlikte ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın; egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığı ilkeleri korunarak kolektif biçimde sağlanmalıdır. Bunlar evrensel ilkelerdir ve bunları savunmaktan vazgeçmeyeceğiz.

Amerika Birleşik Devletleri, NATO müttefiki olması ve Danimarka Krallığı ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 1951 yılında imzalanan savunma anlaşması çerçevesinde bu çabanın vazgeçilmez bir ortağıdır.

Grönland, Grönland halkına aittir. Danimarka ve Grönland'ı ilgilendiren konularda karar verme yetkisi yalnızca Danimarka ve Grönland'a aittir."

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Danimarka, Grönland, Güvenlik, Savunma, Almanya, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa Liderlerinden Grönland Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
Siverek’te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı Siverek'te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı
Kaçak avcıya dev ceza Kaçak avcıya dev ceza
Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor
Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü
Dursun Özbek’ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi Dursun Özbek'ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi

19:52
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
19:35
Canlı anlatım: Maç golle başladı
Canlı anlatım: Maç golle başladı
19:22
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
19:16
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
18:37
Bakan Şimşek’le ilgili çektiği video nedeniyle soruşturma başlatıldı
Bakan Şimşek'le ilgili çektiği video nedeniyle soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 20:55:16. #7.11#
SON DAKİKA: Avrupa Liderlerinden Grönland Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.