Avrupa Merkez Bankası, faizleri değiştirmedi
33 dakika önce
ECB'nin bugünkü toplantısının ardından, faiz oranının yüzde 0,00 olarak devam etmesi kararı verildi.
ECB'nin bugünkü toplantısının ardından, faiz oranının yüzde 0,00 olarak devam etmesi kararı verildi. ECB Başkanı Mario Draghi
'nin karar ile ilgili basın toplantısı TSI 15.30'da başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:52
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