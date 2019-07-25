Son Dakika Haberleri: Avrupa Merkez Bankası, faizleri değiştirmedi
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Avrupa Merkez Bankası, faizleri değiştirmedi

33 dakika önce

ECB'nin bugünkü toplantısının ardından, faiz oranının yüzde 0,00 olarak devam etmesi kararı verildi.

Avrupa Merkez Bankası, faizleri değiştirmedi, System.String[]
ECB'nin bugünkü toplantısının ardından, faiz oranının yüzde 0,00 olarak devam etmesi kararı verildi. ECB Başkanı Mario Draghi'nin karar ile ilgili basın toplantısı TSI 15.30'da başlayacak.
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Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:52 
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