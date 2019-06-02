Avrupa'nın en büyüğü Tottenham'ı 2-0 ile deviren Liverpool oldu
38 dakika önce
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham Hotspur'u 2-0 yenen Liverpool kupayı alan taraf oldu. Kırmızı beyazlı ekibe Avrupa'nın en büyük kupasını getiren golleri 2'inci dakikada penaltıdan Muhammed Salah ve 88'inci dakikada Divock Origi kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:38
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