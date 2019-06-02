Son Dakika Haberleri: Avrupa'nın en büyüğü Tottenham'ı 2-0 ile deviren Liverpool oldu
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Avrupa'nın en büyüğü Tottenham'ı 2-0 ile deviren Liverpool oldu

38 dakika önce

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham Hotspur'u 2-0 yenen Liverpool kupayı alan taraf oldu. Kırmızı beyazlı ekibe Avrupa'nın en büyük kupasını getiren golleri 2'inci dakikada penaltıdan Muhammed Salah ve 88'inci dakikada Divock Origi kaydetti.

Avrupa'nın en büyüğü Tottenham'ı 2-0 ile deviren Liverpool oldu, System.String[]
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham Hotspur'u 2-0 yenen Liverpool kupayı alan taraf oldu.

Atletico Madrid'in stadı Wanda Metropolitano'da oynanan maçta kırmızı beyazlı ekibe Avrupa'nın en büyük kupasını getiren golleri 2'inci dakikada penaltıdan Muhammed Salah ve 88'inci dakikada Divock Origi kaydetti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:38 
Tottenham Hotspur, Avrupa, Liverpool, Spor
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