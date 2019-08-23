Son Dakika Haberleri: Avrupa'nın haritasını değiştiren 600 kilometrelik insan zinciri Baltık Yolu ne anlama geliyor?
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Avrupa'nın haritasını değiştiren 600 kilometrelik insan zinciri Baltık Yolu ne anlama geliyor?

1 saat önce

Baltık ülkeleri Letonya, Litvanya ve Estonya'dan 2 milyon kişi, 30 yıl önce bugün, 600 kilometrelik insan zinciri oluşturarak ülkelerinin bağımsızlığı yolunda önemli bir adım attı.

Baltık ülkeleri Letonya, Litvanya ve Estonya'dan 2 milyon kişi, 30 yıl önce bugün, 600 kilometrelik insan zinciri oluşturarak ülkelerinin bağımsızlığı yolunda önemli bir adım attı.

Litvanya, Letonya, Estonya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:48 
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