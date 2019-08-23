Avrupa'nın haritasını değiştiren 600 kilometrelik insan zinciri Baltık Yolu ne anlama geliyor?
1 saat önce
Baltık ülkeleri Letonya, Litvanya ve Estonya'dan 2 milyon kişi, 30 yıl önce bugün, 600 kilometrelik insan zinciri oluşturarak ülkelerinin bağımsızlığı yolunda önemli bir adım attı.
Baltık ülkeleri Letonya, Litvanya ve Estonya'dan 2 milyon kişi, 30 yıl önce bugün, 600 kilometrelik insan zinciri oluşturarak ülkelerinin bağımsızlığı yolunda önemli bir adım attı.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:48
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