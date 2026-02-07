Avrupa Parlamentosu'ndan Boğaziçi Üniversitesi'ne Tepki

(ANKARA) - Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü Nacho Sánchez Amor, Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci kulüplerinin kapatılmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gelişmeleri "endişeyle" izlediğini söyledi.

Sánchez Amor, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımında, "Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrenci kulüplerinin kapatılmasını endişeyle takip ediyorum. Üniversitelerde demokrasinin eksikliği, kayyum rektör atamaları ve polisin yoğun varlığı; öğrencilerin direncini ve Avrupa üniversite değerlerine olan bağlılıklarını bir kez daha ortaya koyuyor"' ifadelerini kullandı.