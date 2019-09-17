Avrupa Zonguldaklılar Derneğinden etkinlik

Avrupa Zonguldaklılar Derneğinin geleneksel dayanışma gecesi 15 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Derneğin başkanı Mehmet Karakulak, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl geleneksel hale getirilen dayanışma gecesi hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Avrupa'nın farklı bölgelerinde yaşayan Zonguldaklıların yanı sıra kentten de çok sayıda davetlinin katılacağı etkinlikten elde edilecek gelirin eğitime katkı olarak verileceğini ifade eden Karakulak, "Hazırlıklarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Siyasetten, bürokrasiye kadar pek çok Zonguldak'lıyı Almanya'da buluşturacağız." dedi.